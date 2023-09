Este fue el contundente mensaje que envió Adamari López en medio de la polémica por el nuevo sencillo de su exesposo Luis Fonsi

Hace unos días el cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó su nuevo sencillo “Pasa la página. Panamá” que causó gran polémica por la letra y el videoclip, que según los fanáticos estaba dedicada a su exesposa Adamari López. Ahora, la querida conductora envió a través de sus redes sociales un contundente mensaje luego de estar en el ojo del huracán.

El propio Fonsi aclaró en una reciente entrevista que su nuevo tema no está dirigido a su ex. "Esto no es una indirecta para una persona, yo digo que es una directa para muchas personas que verdaderamente tienen que pasar página en muchos aspectos de la vida. Esto no se lo estoy dedicando a una sola persona, se lo dedico a mucha gente que por muchos años no han sabido pasar página en muchos aspectos y que yo creo que se tenía que decir de una manera respetuosa, divertida, bonita. Yo me desahogo a través de las canciones y me estoy disfrutando mucho el tema", explicó el intérprete del exitoso tema “Despacito”.

Luis Fonsi generó todo tipo de polémicas con el lanzamiento de su nuevo sencillo.

Adamari no ha salido a dar ninguna declaración al respecto de la controversia por el último sencillo de Luis Fonsi, sin embargo, ahora utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje, que muchos de sus más de 8,7 millones de seguidores en esta red social aseguran que es una reacción hacia la canción de su exesposo. "Deja de decirme qué debo y qué no debo hacer, yo no hago caso", dice López en el video que compartió.

El mensaje de la carismática presentadora generó algunos comentarios de parte de sus fans. "Respuesta para Luis Fonsi" y "¿Así o más directa para Luis Fonsi?", fueron algunas de las reacciones de sus fieles seguidores.

Luis Fonsi y Adamari López se divorciaron hace 13 años.

Si bien muchos de los fanáticos de Adamari López han relacionado sus palabras como respuesta a la nueva canción de Fonsi, la también actriz aclaró que nada de lo que comparte en sus redes es una ofensa para nadie.

Mira el video

"Es simplemente hacer contenido que divierta a la gente. Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio", ha explicado en varias ocasiones la mamá de Alaïa.