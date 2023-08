En medio de rumores sobre una crisis de pareja, Toni Costa habla de su relación con Evelyn Beltrán

Desde que confirmó su romance con la modelo Evelyn Beltrán hace más de un año, Toni Costa y su pareja han sido blanco de numerosos ataques en redes sociales, a los que le hicieron frente demostrando en cada una de sus apariciones públicas que su amor es verdadero. Asimismo, el bailarín respondió algunas preguntas del portal “People en Español” sobre los nuevos rumores que corren en torno a su relación con la influencer, aclarando que el no se mete con nadie y su único deseo es vivir en tranquilidad. “No hago daño a nadie", es imposible que uno viva tranquilo", expresó el papá de Alaïa.

Y es que en el programa de YouTube “Chisme No Like” señalaron que aparentemente la relación sentimental de Toni y Evelyn estaba atravesando por una crisis. “Entre ella y yo está todo normal. No todo lo que ponemos en redes sociales tiene que ver con nuestra relación. Tenemos más vida y más cosas que pasan", expresó el español de forma tajante.

Toni Costa y Evelyn Beltrán enfrentan rumores sobre una supuesta crisis de pareja.

Además de estar de novio con Evelyn, todos saben que una de las mayores ocupaciones que tiene Toni es su pequeña hija Alaïa, con quien comparte aventuras con bastaste frecuencia. Ahora, en el mismo programa, señalaron que el coreógrafo estaría manteniendo una supuesta relación con un hombre. "Todo lo que dicen es cien por ciento mentiras. Eso es totalmente falso", aseguró Costa.

Toni Costa contesta a quienes dudan de sus preferencias.

Sin ir más lejos, uno de sus dos millones de seguidores en Instagram, le cuestionó recientemente a Toni sobre sus preferencias. “¿Cuándo vas a salir del closet?”, escribió el fanático, a lo que el instructor de zumba respondió: "Nunca he estado dentro. Lo siento por ti si es porque me estás esperando ahí", despejando toda duda sobre sus gustos.