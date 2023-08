Winona Ryder revela las causas de su separación con Johnny Deep

Winona Ryder y Johnny Depp formaron una de las parejas más queridas e icónicas de Hollywood en la década de los 90. Eran unas de las favoritas del público, y aunque luego de unos años de noviazgo decidieron dar por finalizada su relación sentimental, el vínculo de amistad entre ellos se mantuvo durante todos estos años, y prueba de ello fue que, en el reciente juicio del actor y su ex Amber Heard por violencia doméstica, la protagonista de “Stranger Things” defendió públicamente al también músico.

En la mediática batalla legal, Winona no quiso referirse a las versiones que mantenían los involucrados en el juicio, pero sí afirmó que Deep era incapaz de dañar a una mujer, ya que lo conocía a la perfección por haber sido su pareja durante tres años.

Winona Ryder y Johnny Deep fueron novios durante 3 años.

Su relación comenzó en 1989 cuando se conocieron en el estreno de la película “Great Ball of Fire” en Nueva York. Sin embargo, la química entre ellos se hizo más que evidente cuando fueron compañeros de trabajo en el film “El joven manos de tijera” grabada en 1990, y fue luego de esto que oficializaron su romance.

Winona Ryder revela los motivos de su separación con Jhonny Deep

Si bien Johnny Deep le propuso matrimonio a Winona Ryder, no llegaron hasta el altar. El amor entre ellos era tan intenso que el actor se llegó a tatuar “Winona Forever”, sin embargo, la fama y la presión del medio hizo mella en la relación y finalmente se terminaron separando.

A pesar de su ruptura, Winona Ryder y Johnny Deep siguieron manteniendo un vínculo de amistad.

Si bien estaban muy enamorados, la vida mediática que llevaban dañó profundamente a la pareja. Winona tenía solo 19 años de edad, mientras que Jhonny 27. Recientemente, la actriz reveló que cuando terminó con Deep tuvo que ir a terapia para superar la ruptura y que cayó en una profunda depresión. “Era como ‘Girl, Interrupted’ en la vida real. Recuerdo que Michelle Pfeiffer me dijo: ‘Esto va a pasar’. Pero no pude escucharlo. Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que creció con las redes sociales, es difícil de describir”, expresó Ryder.

Aunque sus caminos tomaron distintos rumbos, Winona Ryder y Johnny Depp han demostrado que a pesar de ya no tener ningún vínculo amoroso, mantienen el respeto y cariño en honor a los felices años que vivieron juntos.