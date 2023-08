Stephanie Salas y Humberto Zurita reaparecen más enamorados que nunca

Todo parecía indicar que Stephanie Salas y Humberto Zurita se unirían a las parejas que rompieron este 2023. El rumor dominó la escena y aseguraban que tras 10 meses de romance, la historia había llegado a su fin. Sin embargo, fue una falsa alarma.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló a través de su canal de YouTube, que Stephanie Salas y Humberto Zurita habían tronado su relación. Sin embargo, la pareja fue abordada por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México y Humberto Zurita señaló que todo fue una confusión.

Stephanie Salas y Humberto Zurita desmintieron los rumores de separación.

Aunque Stephanie Salas no quiso dar detalles, cuando les preguntaron sobre la supuesta ruptura, Humberto Zurita señaló: “Pues sí tú qué crees… andamos disfrutando de la vida, pasándola…”, dijo a los medios de comunicación. Lo que sí dejó claro el actor es que no tienen planes de boda, pero sí están comprometidos con la relación.

“Ya no es época de eso. Ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan, ya nada. Estamos disfrutando así. A toda máquina... Pero ya no les voy a decir. Creo que no hay mejor compromiso que el compromiso que tienes tú con tu pareja”, señaló Humberto Zurita sobre su historia de amor con Stephanie Salas.

Humberto Zurita y Stephanie Salas permitieron que el amor renaciera en sus vidas. Ambos sienten admiración el uno por el otro y se han convertido en cómplices en esta etapa maravillosa de su existencia.