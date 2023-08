El secreto de Luis Miguel para cambiar su físico: así logró bajar 20 kilos

El arranque de la esperada gira mundial de Luis Miguel causó un verdadero revuelo en todo el planeta. Desde hace ya mucho tiempo se reavivó el fuerte interés por la figura del cantante y todo lo gira alrededor de su vida. En este punto, hablaremos de su nuevo aspecto físico y cómo bajó tanto de peso.

El furor que se vive por Luis Miguel es único, iniciando su travesía por Buenos Aires (Argentina) para luego pasar por Santiago de Chile, varias ciudades de Estados Unidos y México. Se extenderá hasta el 18 de diciembre a menos que siga agregando fechas, por lo que hay una inmensa expectativa.

El cambio físico de Luis Miguel sorprendió a todos.

Pero lo cierto es que El Sol de México se preparó muchísimo para este regreso a los escenarios. Hace unos años que no brindaba conciertos, por lo que para hacerle frente a una mega exigente gira debió ponerse en forma.

El dato fuerte es que bajó 20 kilos, algo que quedó evidenciado en las últimas apariciones públicas y la reciente llegada a la Argentina, lugar en el que se quedará hasta el 18 del corriente mes dando diez shows.

En concreto, a Luis Miguel se lo vio mucho más delgado, con una silueta más estilizada y diferente a la imagen que tenía hace algunos meses. En su momento los fans se preocuparon creyendo que podría estar enfermo, pero lo cierto es que el cambio fue gracias a una estricta dieta que hizo.

¿En qué consiste? En practicar el desayuno intermitente. Así lo dio a conocer el portal Popular News Online, explicando que gracias a esta técnica bajó 20 kilos. Pero lo cierto es que, más allá de ciertos beneficios que pueda presentar y el increíble cambio en el cantante, este régimen tiene sus riesgos.

Luis Miguel modificó su físico en base a una estricta alimentación.

“Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, reconoció Luis Miguel años atrás en el programa español El Hormiguero. Pero, como dijo el mexicano, no cualquiera puede hacerlo.

El ayuno intermitente puede tener beneficios para reducir el sobrepeso, pero que también puede presentar riesgos. Por eso es recomendable consultar antes con un profesional especializado en medicina y nutrición.

El ayuno intermitente significa que la persona no come durante un período de tiempo cada día o semana. Hay diferentes opciones. Ayuno de días alternos, el ayuno diario con tiempo restringido y demás opciones. No obstante, todo esto tiene que estar regulado.