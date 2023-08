Así es el pleito familiar por la herencia de José José

En el año 2019, lamentablemente, José José partió a los 71 años de edad. El Príncipe de la Canción falleció a causa de un cáncer de páncreas que lo aquejaba desde hacía tiempo. Desde ese entonces su nombre permanece en los titulares, no solo por los escándalos que experimentó en vida, sino que su herencia ha provocado que sus hijos, exesposa y esposa cayeran en un eterno conflicto.

Se calcula que la herencia de José José está valorada en un millón y medio de dólares, además de una casa en Miami y las regalías del 8% los derechos de sus canciones. Este ha sido el principal motivo que reina en el conflicto familiar y por el que sus hijos se distanciaron y no se hablan.

José José y su exmujer Anel Noreña y sus hijos.

Anel Noreña, expareja de José José, con quien estuvo casada entre 1976 y 1991 saltó a la palestra y señaló que ella era la heredera universal. Esto provocó asperezas y hasta el sol de hoy, su propia hija Marysol Sosa, la acusó de difamarla y atacarla por desacuerdos que hubo en el pasado.

Anel Noreña, de hecho, asegura que ese testamento de José José es único y no existe otro como lo señala Sara Salazar, con quien estuvo casado el artista desde 1995 hasta su muerte. Sara y Sarita, hija del cantante, afirman que tienen otra versión del documento redactado en Miami, que aparentemente es el final y donde ella están incluidas.

José José y su esposa Sara Salazar.

Es por ello que familia Salazar sigue dando la lucha a través de sus abogados, pues señalan que el documento no es válido en Estados Unidos donde residía y murió José José. Para los letrados el intérprete falleció en Florida y no aplica la ley mexicana, digan lo que digan, porque no es verdadero ni preciso.