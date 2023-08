Adele dejó de cantar en pleno concierto para defender a un fan: mira el video

Como no podía ser de otra manera, pues siempre le demuestra mucho cariño a todos sus seguidores, Adele defendió a un fan durante su último concierto en Las Vegas.

Adele lleva varias semanas presentándose en el Caesars Palace de Las Vegas, y durante uno de sus conciertos demostró su apoyo a un asistente que estaba siendo molestado por un guardia de seguridad.

Adele se encuentra de gira en Las Vegas con su show "Weekends with Adele".

Mientras interpretaba la canción "Water Under The Bridge", la artista decidió hacer una pausa al percatarse de un problema en la audiencia. En un show de "Weekends with Adele" en Las Vegas, detuvo brevemente su show al notar que un guardia de seguridad estaba molestando a un fan.

"¿Qué está pasando allá con este chico al que no dejan de molestar? Ha estado parado desde que llegué. ¿Alguien puede decirme qué ocurre?", expresó Adele.

Esta declaración creó un momento tenso en la audiencia, pero después de unos minutos, todos entendieron más o menos lo que estaba sucediendo. La cantante llamó la atención de los guardias con su micrófono y luego retomó el concierto con las siguientes palabras:

"Disculpen, pero lo estaban molestando desde hace un rato, tanto los guardias como la gente sentada detrás de él. Todos venimos aquí a divertirnos, él también está aquí para eso. Vamos, continuemos".

El video de este incidente en su espectáculo se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas. En el clip, se ve a Adele interpretando "Water Under the Bridge" cuando dirige su mirada al fondo del teatro y detiene su canto.

"¿Podrían dejarlo en paz, por favor?", exige la cantante, al tiempo que asegura al joven fan que no será molestado nuevamente: "No volverán a molestarte, cariño, disfruta del espectáculo. Lo siento, chicos, él está aquí para divertirse, todos ustedes están aquí para eso. ¡Vamos de nuevo!", dice la intérprete de "Rolling in the Deep".

Después de esta reacción de la cantante, un usuario de TikTok, @juanp_lastra, compartió un material donde se muestra cómo los guardias de seguridad del concierto le pedían al joven que se sentara y dejara de cantar. Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente como Adele, es una cantautora y multiinstrumentista británica con mayores ventas del mundo: más de 120 millones entre discos y sencillos.

El joven publicó en TikTok: "Adele, muchas gracias por esta increíble noche y por defenderme, para que pudiera disfrutar de tu concierto como debería. También lamento no haber respondido a lo que me preguntaste. Comenzaste a hablar conmigo y literalmente dejé de respirar".

Adele no es la única famosa que ha detenido su actuación para defender a un fan en un concierto. Taylor Swift también lo hizo en uno de las primeras presentaciones de su gira The Eras Tour.

Además, recientemente Peso Pluma, un cantante de música regional mexicana, ganó aplausos al intervenir en defensa de uno de sus entusiastas seguidores, quien estaba siendo confrontado por su propio equipo de seguridad.

El rapero Santa Fe Klan tampoco dudó en detener su show para pedir al equipo de seguridad que dejara en paz a un asistente que ya estaba sometido en el suelo. Un video de este momento circula en las redes sociales y muestra la actitud valiente del artista que fue aplaudida por su acción.