La hija mayor de Bibi Gaytán habla del supuesto control que ejerce Eduardo Capetillo sobre su madre

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo son considerados uno de los matrimonios más sólidos del mundo artístico mexicano. Se casaron en junio de 1994 y tiene 5 hijos proyectando una imagen de la familia perfecta. Sin embargo, mucho se ha hablado sobre el excesivo control que ejerce el actor sobre su esposa, desde los proyectos que puede llevar adelante la actriz hasta con quiénes puede hablar. Cabe remarcar que esto ha sido desmentido por el exintegrante del grupo “Timbiriche” y ahora, Ana Paula, la hija mayor de la pareja, reaccionó ante estas especulaciones recurrentes.

En la actualidad, Bibi Gaytán y su hija Ana Paula trabajan juntas en la obra musical "Amor sin barrera".

"Me enteré muy tarde de esto, pero creo que se dio en un evento, que hubo hace poquito, y fue más la organización del evento, no quiero echar culpas, ojalá no se vuelva a repetir. Mi mamá siempre le ha encantado estar cercana con la prensa y dar entrevistas. Sí sé de ese rumor. Lo que siempre he dicho es que nunca supe de dónde salió. No sé si fue antes de mi época, antes de que naciera, pero siempre ha estado presente toda mi vida. Por lo menos, a mí nunca me ha tocado ver o escuchar algo, y vivo por ellos. Pero no sé", expresó Ana Paula Capetillo ante la prensa.

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo se casaron en 1994 y tienen 5 hijos.

La joven artista se encuentra en este momento compartiendo créditos junto a su madre en la obra musical “Amor sin barrera” y también se refirió a cómo es trabajar juntas. "Me pongo menos nerviosa porque tengo ahí a mi mamá. Creo que cualquiera que pueda tener a su mamá, se siente arropado. Cualquier cosa mala que pueda llegar a pasar piensas, 'ahí está mi mamá'. Es muy exigente con ella misma y con todos. Y le pido que sea muy exigente conmigo. También le digo 'dime por favor, el más mínimo detalle que veas que haga mal'. También me gusta entregar el mejor trabajo posible", finalizó Ana Paula.