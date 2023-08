Carlitos Pérez-Ruiz opinó sobre el nuevo sencillo de Luis Fonsi, el ex de su mejor amiga Adamari López

Carlitos Perez-Ruiz ha ido cobrando mayor notoriedad en las redes sociales y ganándose el cariño de los fans por su trabajo junto a su mejor amiga Adamari López, quien estuvo en los últimos días en el ojo de la tormenta al ser relacionada con el nuevo sencillo de su exesposo Luis Fonsi. Ahora, el comunicador, a través de una transmisión en vivo, opinó sobre el nuevo tema del cantante puertorriqueño.

Desde una playa en Puerto Rico, Carlitos interactuó con un centenar de seguidores a quienes les comentó sobre su vida profesional entre otras cosas, y respondió a algunas preguntas, como por ejemplo sobre la canción “Pasa la página. Panamá”, ultimo sencillo de Luis Fonsi, al que también lo une una amistad de varios años.

A pesar de que muchos creyeron que eran novios, Carlitos Perez-Ruiz y Adamari López solo son muy buenos amigos.

Como es su costumbre, Perez-Ruiz habló sobre el controvertido tema manteniendo la sonrisa y siendo sincero con sus fans que esperaban ansiosos la respuesta del mejor amigo de Adamari López.

"Todos tenemos derecho a desahogarnos, a trabajar las cosas como las sentimos, he estado pendiente, yo trabajo para Adamari actualmente y mi responsabilidad es verla bien, tengo una relación bonita con Fonsi y su familia, me gané su cariño y respeto, igualmente ellos conmigo. La creatividad y lo que uno pueda hacer por trabajo no necesariamente tiene que ir atada con lo que quiera uno como persona o con lo que uno pueda sentir en lo personal", comenzó diciendo Carlitos.

Carlitos Perez-Ruiz trabajó también para Luis Fonsi, con quien es muy amigo desde hace varios años.

Asimismo, reflexionó con mayor profundidad sobre algunos aspectos en relación a la vida personal y profesional de las personas. Y prosiguió con un pensamiento aún más profundo. "En los trabajos a veces hay que hacer cosas que el trabajo te requiere, y que, en lo personal, quizá puedes estar en desacuerdo, con lo que un jefe o la industria o los proyectos requieran, no por eso significa que eres mejor o peor ser humano, hay que verlo como un proyecto más, como una canción más... La página se pasó hace mucho tiempo y en este caso en particular", sentenció el publicista.

Mira el video

Cabe destacar que Carlitos Perez-Ruiz ha trabajado tanto con Adamari y como con Luis, y nunca se ha metido en cuestiones de la vida privada de ambos, por lo que prefirió no tirar más leña al fuego y mostrarse positivo.

"Simplemente veámoslo como una oportunidad de él de decirle al mundo cómo se siente desde ese punto de vista creativo, uno tiene que aceptar las cosas como vienen y no hurgar hasta el detalle más pequeño", finalizó Perez-Ruiz.