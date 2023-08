Así reaccionaron Toni Costa y Evelyn Beltrán al polémico nuevo sencillo de Luis Fonsi

Desde que confirmaron su romance hace más de un año, Toni Costa y Evelyn Beltrán han luchado por su amor sorteando varios obstáculos, hasta consolidar su relación y demostrar el mutuo sentimiento que se tienen. Y es que el bailarín y la modelo han sido blanco de numerosas críticas en redes sociales, aunque ello no hizo otra cosa que unirlos más y hacerles fuertes a pesar de todo lo que se dijo de ellos. Ahora, la pareja vuelve a recibir ataques de los usuarios por haber reaccionado al nuevo y polémico sencillo de Luis Fonsi, ex esposo de Adamari López, con quien el coreógrafo español tiene una hija en común, la pequeña Alaïa.

Sin lugar a dudas, el lanzamiento del tema de Luis Fonsi “Pasa la página. Panamá”, ha sido tendencia durante los últimos días por la calidad del nuevo material del puertorriqueño y también por la letra de la canción, que desatado opiniones encontradas entre los fans.

Toni Costa y Evelyn Beltrán reaccionaron al nuevo tema de Luis Fonsi y los fans se enojaron con la pareja.

Asimismo, mucho se habló de la modelo que protagoniza el videoclip del nuevo tema de Fonsi, ya que muchos aseguran que es muy parecida a la exesposa del cantante Adamari López y que por ello “Pasa la página. Panamá” está dirigida directamente a la carismática conductora.

Cabe remarcar que, recientemente, en el programa de televisión “Despierta América” de Univision, le preguntaron sin vueltas al artista si su última canción estaba dedicada a su ex Adamari López, quien también fue pareja del bailarín español. Ante esto Fonsi dijo que “no estaba dirigida a nadie en especial”.

Toni Costa, al igual que Luis Fonsi, fue pareja de Adamari López.

En este contexto, los que han reaccionado a la comentada canción han sido justamente Toni Costa y su novia, Evelyn Beltran, quienes le dieron “me gusta” al nuevo material musical publicado por Luis Fonsi en sus redes sociales, lo que deja en claro que a la pareja le encantó el último tema lanzado por el artista puertorriqueño.

Esto provocó la reacción de los usuarios, quienes se mostraron molestos por el gesto de Toni y Evelyn, y no dudaron en criticarlos nuevamente. "¿Toni se presta para darle LIKE?", "Pero miremos quién le dio LIKE: la novia de Toni. Pobre Adamari, pasó por tantas cosas y ahora con estos ex 'cucarachas'", fueron algunos de los comentarios negativos que enviaron los internautas.