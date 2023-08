Por qué se pelearon para siempre Macaulay Culkin y su hermano Kieran, el actor de Succession

A veces pasa que las relaciones familiares en Hollywood se ven afectadas por la fama de algunas celebridades, y terminan rompiéndose. Es por eso que toca repasar por qué no se reúnen Macaulay Culkin y su hermano Kieran, el actor de Succession. ¿Será que se pelearon para siempre?

Aquel que se volvió toda una celebridad infantil cuando protagonizó Mi pobre angelito, película estrenada 1990 y con una secuela dos años más tarde, parecía tener el mundo del espectáculo a sus pies a tan corta edad. Después vino la adaptación del dibujo animado Ricky Ricón, que indicaba que la premisa se iba a cumplir, pero el tiempo dijo lo contrario.

Macaulay nació en Manhattan, Nueva York, el 26 de agosto de 1980, acaba de cumplir 43 años y se vio en la cima del mundo con tan solo diez. Tanto fama como fortuna llegaron de golpe a su vida y pudo sostenerlo por un tiempo, ya que a su entorno familiar no era el mejor.

En Home Alone, nombre original del film que se convirtió en un clásico de las navidades, también actuó su hermano, Keiran Kyle, dos años menor que él, interpretando a uno de los primos de Kevin McAllister. Su carrera actoral infantil siempre estuvo a la sombra del mayor, más allá del talento y las condiciones que tenga.

“Vivíamos en un pasillo sin puertas, excepto en el baño, sin pestillo. En aquel apartamento ferroviario de Manhattan crecimos. Algunos iban al colegio y otros no”, recordó Keiran en una nota con Vanity Fair cómo fue vivir junto a sus otros seis hermanos. Es bien sabido que los padres de ambos trataron de “salvarse” a costa del éxito de sus hijos, pero cuando estos se divorciaron, los jóvenes quedaron a la deriva.

Macaulay se emancipó con 15 años, y desde entonces su carrera fue en caída libre, así como su salud debido a los excesos en el consumo de estupefacientes que hasta lo llevaron a la cárcel. Si bien tuvo algunos papeles en su joven adultez, lejos está de aquella fama que había alcanzado en su niñez.

Muy diferente es el caso de Keiran, que al ver lo que el mundo de la farándula hizo con su hermano, decidió alejarse. Pero fue en los últimos años en que retomó el cariño por la actuación y forma parte del elenco de Succession interpretando a Roman Roy, el show es serio candidato a ganar un Globo de Oro.

Ambos hermanos llevan tiempo sin reunirse, a tal punto de que no conocen a sus respectivos sobrinos. “Ellos viven en Los Ángeles y nosotros en Nueva York. Tengo una nena de 3 años y otro de 1, y con lo ocupado que estoy, no me puedo subir a un avión para ir. Simplemente no hemos podido cuadrarlo”, explicó el más joven de los Caulkin, pero dejó bien en claro que se mantienen en contacto por mensajes y llamadas.