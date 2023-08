Erika Buenfil revela la verdadera razón por la que abandonó su carrera como cantante

Sin lugar a dudas Erika Buenfil es una de las actrices más prestigiosas de la televisión latinoamericana, quien conquistó a la audiencia interpretando memorables papeles en exitosas telenovelas. Sin embargo, la mexicana también aspiraba triunfar en el mundo de la música, pero ahora reveló la verdadera razón por la que abandonó su carrera como cantante.

Durante una reciente entrevista para el programa de televisión “De primera mano” de Imagen TV, la protagonista de las telenovelas “Marisol” y “Vida robada”, entre otras, contó que en su faceta como cantante fue duramente criticada.

Erika Buenfil lanzó su primer sencillo a mediados de los 80 como canción principal de una telenovela.

"Me atacaron mucho. Hoy tal vez hubiera sido más fácil, pero pues me atacaron mucho y entonces es una carrera muy dura, muy difícil que requiere de mucha atención, pero que te hagan el camino un poquito más fácil", confesó la actriz.

Asimismo, le preguntaron si volvería a su carrera como cantante, pero Erika aclaró que no tiene planeado eso ya que desea continuar enfocada en la actuación. "No ya no, estoy muy bien así como estoy ya es otra energía. Si se necesitara, canto. Pero no me dedico a lo que estoy haciendo ahorita, estoy muy bien, estoy contenta y pues no, no hay necesidad", expresó Buenfil.

Por otra parte, la estrella de telenovelas aseguró que, si bien no tuvo éxito como cantante, fue una de las pioneras que marcó el camino y abrió paso a otras artistas en aquel momento.

La carrera de cantante de Erika Buenfil no prosperó, pero fue una de las pioneras de aquella época.

"Yo no sé si lo hacía bien o mal, lo que sí es que todavía ni salía ya estaban diciendo 'una actriz que canta' a mí me tocó abrir brechas. Ahora hay de todo, entonces tal vez ahorita hubiera sido más fácil, lo más normal, pero en aquel entonces pues no, pero no pasa nada, estoy bien", dijo Erika.

Mira el video

Cabe recordar que cuando Buenfil se consolidó como actriz de melodramas en Televisa a mediados de los 80, grabó su primer sencillo como tema principal de una telenovela.

Erika Buenfil forma parte en la actualidad del equipo de jueces del reality show “Veo cómo cantas” de Televisa junto a otras estrellas de la industria del entretenimiento como Natalia Téllez, José Eduardo Derbez, Marjorie de Sousa, Beto Cuevas y Ricardo Montaner.