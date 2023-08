Chloe Lattanzi, la hija de Olivia Newton John, atraviesa el momento más difícil de su vida

Hay celebridades que optan por contarle al mundo las penurias que están atravesando para poder concientizar ciertos tipos de padecimientos generados por cuestiones de la vida en los tiempos de hoy. Es por eso que Chloe Lattanzi, la hija de Olivia Newton-John que atraviesa el momento más difícil de su vida, decidió contarlo en sus redes sociales.

Chloe Rose, tal y como es su nombre de pila, nació el 17 de enero de 1986 en Los Ángeles, California. Es actriz y cantante por herencia de sus padres, el actor y bailarín Matt Lattanzi y la actriz y cantante británica que brilló en Grease, que falleció el 8 de agosto de 2022 a sus 73 años.

Hace pocos días, la intérprete de 37 años publicó en sus redes sociales un mensaje donde explicaba de manera directa aquello que la está aquejando y que no le permite llevar una vida cotidiana de la manera más normal. Tomó esta decisión para evitar que haya especulaciones y que la información que se difunda sea de primera mano.

Habiendo pasado más de un año del deceso de su madre tras su lucha contra un cáncer de mama, Chloe declaró: “Me descuidé mucho este último tiempo”. Dio a entender que ha estado viviendo un proceso de depresión durante este tiempo, pero ahora lo está pasando peor con su salud integral.

“Tengo una pérdida extrema de mi memoria y dificultad para levantarme de la cama”, dijo en el video que subió a su perfil de Instagram y añadió: “Uno de los mensajes más importantes que me dejó mi mamá fue que me cuide, que si no puedo cuidarme, no puedo brindar amor, sabiduría y energía a quienes me rodean”.

Seguido a esto, anunció que va a alejarse de las redes a modo de desintoxicación. “Voy a desaparecer por tres semanas para honrar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu porque estoy desarrollando estos problemas de salud, no he sido constante conmigo, no me he estado cuidando, y por el espíritu de mi mamá, voy a tomarme un mes para hacerlo, para poder estar luego para los demás”, exclamó.

Pero no fue lo único que dijo, ya que Lattanzi dejó un mensaje en la descripción del mismo para incitar a los demás a preservarse. “Para cuidar a los demás, tenés que empezar con vos mismo, es una verdad universal, una ley universal. (…) Por favor, cuidate para sanar a otros y ser más poderoso de lo que jamás hubieras imaginado, toma todo con calma”, escribió.

Son muchas las celebridades que optan por alejarse de las redes sociales, ya sea por un tiempo acotado o indeterminado, en pos de su salud empezando por la mental. Es algo cierto que estas favorecen la ansiedad, ya sea por lo que se ve en ellas como por los comentarios que se dejan en los posteos propios, pero Chloe Lattanzi lo hace más que nada para poder vivir plenamente.