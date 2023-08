Aislinn Derbez cuenta cómo lleva su pequeña hija la triste pérdida que sufrió su familia

Hace unos días, el cómico mexicano Eugenio Derbez compartió con sus fans la triste partida de un miembro muy querido de su familia, su perrita Fiona, quien estuvo con ellos durante 11 años. Es por ello que la dinastía pasó una semana de mucho dolor, aunque unidos como son hicieron frente al difícil momento que están transitando.

La mascota, que era muy querida y mimada por todos tuvo su despedida en una suerte de velatorio íntimo que Aislinn Derbez compartió a través de sus redes sociales. Y es que las más pequeñas el clan, Aitana y Kailani, hermanita e hija respectivamente de la actriz, estuvieron presentes para decirle adiós a Fiona.

La hijita, Kailani, y la hermanita, Aitana, de Aislinn Derbez despidieron a su perrita Fiona.

De esta manera, la familia Derbez encaró la partida de su amada mascota como un homenaje a los años vividos con ella y agradeciendo la suerte que tuvieron en disfrutar de su compañía, sin que esto signifique un momento traumático.

"La muerte de Fiona nos agarró por sorpresa, afortunadamente se fue de la manera más tranquila y feliz. Creo que los que más sufren son los que se quedan… y ver a nuestras niñas confrontar por primera vez una muerte tan de cerca y ver la manera tan sabia, natural y valiente como lo hicieron, comprendiendo que la muerte es parte inevitable de la vida, es algo que quedará en mi corazón para siempre", expresó Aislinn para acompañar la conmovedora foto que compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 12,3 millones de seguidores.

Cuando era niña, Aislinn Derbez sufrió mucho con la muerte de su perrito Jazz.

Y es que Aislinn vivió de manera muy distinta la pérdida de su perrito cuando era niña, por eso se siente tan contenta al ver a su pequeña hija Kailani llevar este momento con total paz y sin miedos.

"Cuando yo era niña siempre me escondieron la muerte. Mi perrito Jazz de un día para otro desapareció de mi vista y sin mucha explicación, dejando una huella inconclusa de no entender qué había pasado, dejando la muerte como algo de lo que no se habla, algo que debe olvidarse rápido y a lo que hay que temerle mucho. Me alivia saber que para ellas pueda ser diferente. Me impresiona cómo un animalito puede impactar la vida de tantas personas, y cómo su partida nos puede llenar de lecciones profundas, de presencia absoluta y de valorar la vida más que nunca", finalizó Aislinn Derbez.