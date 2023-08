Por qué exigen que Sandra Bullock devuelva el Oscar que ganó en 2010

Luego de haber recibido un durísimo golpe al atravesar la muerte de su pareja Bryan Randall, fotógrafo de 57 años, Sandra Bullock sigue enfrentándose a otros problemas y por estas horas en redes se reavivó la polémica que generó con la obtención del Oscar en 2010, gracias a la película Un sueño posible.

Este nuevo escándalo alrededor de Sandra Bullock encuentra motivos en la polémica que rodea a dicha filme tras la denuncia de Michael Oher, en quien está inspirada la historia y que asegura todo fue una mentira de la familia Tuohy.

Sandra Bullock ganó un Oscar en 2010 por la película Un sueño posible.

Un sueño posible se estrenó en 2009 y relata los problemas que tiene Michael Oher, quien vivió durante toda su adolescencia rodeado por las adicciones de su madre, además de recibir el apoyo de los Tuohy para cumplir su sueño como jugador de fútbol americano.

Sin embargo, la exestrella de la NFL aseguró recientemente que todo se trató de una mentira y que, contrario a lo que relata el filme, nunca fue adoptado y la familia habría utilizado su tutela para enriquecerse al recibir ganancias de la cinta.

Ante la controversia que se generó, fanáticos e internautas han exigido en redes sociales que Sandra Bullock devuelva el Oscar que ganó como Mejor actriz con su personaje de Leigh Anne Tuohy.

Sandra Bullock ganó su único Premio Oscar en 2010.

En medio de este conflicto que se volvió una especie de cacería de brujas sobre la actriz, que dicho sea de paso no tiene absolutamente nada que ver con la historia real y simplemente se volcó de forma excelente a su personaje, el actor Quinton Aaron no dudó en defender a su compañera de escena.

El intérprete detalló que Sandra Bullock debe conservar su estatuilla por su gran labor en la película: “Hizo una actuación brillante y eso no se debería empañar por algo que no tuvo nada que ver con ella”. El escándalo, claro está decir, no debería por qué salpicar la gran actuación de la estrella de Hollywood.