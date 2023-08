Esto fue lo que dijo Carmen Villalobos sobre su repentino aumento de peso

Carmen Villalobos rompió el silencio sobre su aumento de peso e hizo una poderosa reflexión. Te compartimos lo que dijo a continuación.

Después de unas enriquecedoras vacaciones acompañada por su pareja, Frederik Oldenburg, la actriz Carmen Villalobos está preparada para reincorporarse a la rutina de su agitada vida, lo que incluye su dedicada rutina de ejercicio y su compromiso con una alimentación saludable.

Carmen Villalobos pregona un mensaje de positivismo y felicidad en su perfil de Instagram.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista del melodrama Café con aroma de mujer compartió abiertamente su viaje hacia la recuperación de un estilo de vida saludable.

En un mensaje rotundo, dejó en claro que su retorno al gimnasio se centra en su bienestar, y que no se presionará por los kilos que haya ganado durante este período de vacaciones.

"Una de las tareas más desafiantes es retomar el ejercicio. He pasado mucho tiempo sin entrenar, disfrutando de comidas deliciosas, ganando algunos kilos extra. ¡Qué felicidad! Ustedes conocen lo difícil que me resulta aumentar de peso. Me encanta verme más llenita, es algo que me apasiona", expresó la colombiana.

De hecho, Carmen Villalobos aprovechó para compartir una reflexión con sus seguidores: "Debemos buscar la felicidad, mi gente hermosa, no la perfección. Siempre tengan eso presente", añadió.

Un testimonio de su compromiso por mantener su bienestar emocional y físico es el video que Carmen Villalobos compartió en sus historias de Instagram desde el gimnasio, donde relató su experiencia:

"Ha llegado el momento de retomar con determinación, incluso en agosto. Así que hoy comenzamos de nuevo con el ejercicio, enfrentando la pereza y la motivación a la vez. Vamos con todo".

Aunque su regreso al ejercicio conllevó mareos, náuseas y fatiga, también experimentó un sentido de orgullo al lograr los objetivos de su sesión de entrenamiento. Carmen Villalobos estuvo de vacaciones por Europa con su nueva pareja, Frederik Oldenburg.

Aprovechando un receso en las grabaciones de los destacados programas Top Chef VIP y Hoy Día, la pareja de presentadores decidió emprender un viaje a Suiza, donde experimentaron momentos llenos de romanticismo en la ciudad de Basilea.

Como era de esperar, cada instante de esta emotiva escapada fue capturado y subido en las redes sociales. "Disfrutando de un encantador paseo por Basilea. Cada lugar que exploramos nos cautiva aún más. Te amo, mi amor. ¡Qué viaje tan hermoso!", expresó la recordada Catalina Santana de la saga Sin senos sí hay paraíso.

Desde recorrer las majestuosas calles hasta compartir cócteles y contemplar el río, la pareja se esmeró en plasmar su faceta más romántica a través de las fotografías y videos que compartieron con sus seguidores.