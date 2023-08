Clara Chía presume sus piernas con un coqueto conjunto negro

Durante todo el verano europeo se la pudo observar a Clara Chía Martí luciendo looks frescos y juveniles que sin lugar a duda fueron inspiración para aquellas mujeres que querían sentirse cómodas, pero con estilo. Ahora, a días de que el calor termine en España, la novia de Gerard Piqué sorprendió a todos con un coqueto conjunto negro con el que presumió de sus bellas piernas durante una salida con amigas.

La tranquilidad con la que se dejó ver Clara Chía, durante un almuerzo por las calles de Barcelona, demuestran que la posible nueva batalla legal que se viene entre Shakira y su enamorado, no le quita ni el sueño ni tampoco el estilo.

Clara Chía presumió sus piernas con un coqueto conjunto negro veraniego.

Cabe destacar que hace unas horas, la periodista española Lorena Vázquez, una de las titulares del podcast “Mamarazzis” de El Periódico de Catalunya, reveló que los padres de Sasha y Milan atraviesan por un momento de incertidumbre y tensión por un tema específico referente a sus hijos, que podría dar inicio a una nueva “guerra” legal entre la cantante y el exfutbolista.

A pesar de esto, Clara Chía salió por las calles de Barcelona con total naturalidad y mostrando estilo con un conjunto negro, que llamó la atención de los paparazzi y también de sus fans.

Clara Chía fue captada almorzando con amigas en Barcelona.

Lo cierto es que Clara salió a almorzar con amigas presumiendo sus piernas con un coqueto conjunto negro compuesto por unas bermudas, un top blanco y una camisa oversize abierta. Completó su look con unos calzados deportivos Adidas negro y blanco, una delicada cartera negra con detalles en dorado, de la marca “Sandro”, y sus ya característicos anteojos oscuros.

Las imágenes de Clara Chía en las redes sociales despertaron la reacción de los usuarios celebrando el look de la novia del fundador de “Kosmos”. "Qué hermosa, me encanta el total look que tiene", "ropa cómoda y súper linda en su estilo casual", "se ve muy linda con su outfit, y hace una gran pareja con Gerard Piqué", fueron algunos de los comentarios halagadores que recibió la joven relacionista pública.