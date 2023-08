Yailin “la más viral” envía indirecta a Anuel AA cantando un tema de Karol G

Sin lugar a dudas, Yailin “la más viral” y Tekashi69 se han convertido en una de las parejas del momento en el mundo de la música urbana. Desde que en junio hayan lanzado su tema en colaboración “Pa’ ti”, los artistas se habían comenzado a mostrar cada vez más juntos, sin embargo, en aquel momento solo decían ser amigos y “colaboradores”, hasta que hace unas semanas atrás, y luego de varias especulaciones, formalizaron su romance.

Antes de confirmar que eran pareja, la dominicana y el rapero estuvieron envueltos en varias polémicas. Una de ellas fue el fuerte cruce que tuvieron en redes sociales con el Anuel AA, ex esposo de Yailin y padre de su hija Cattleya, de quien se había separado en febrero de 2023. Y es que la cantante había denunciado que el reguetonero era un padre ausente y que la había golpeado estando embarazada, lo que generó la respuesta del intérprete de “China”. Ante esto, Tekashi69 salió a defender a “la más viral” tirando más leña al fuego.

Hace unas semanas, Yailin "la más viral" confirmó a través de sus redes sociales su romance con Tekashi69.

Así es que desde que están juntos, Yailin y Daniel Hernández, verdadero nombre del rapero, han compartido con sus fans el día a día de la pareja, quienes se muestran muy enamorados en cada aparición en redes. Ahora, la dominicana mandó una indirecta, o mejor dicho, un mensaje claro para su ex Anuel AA cantando una canción de la ex novia de puertorriqueño, Karol G.

Hace unos días, Yailin "la más viral" y Tekashi69 hicieron una escapada romántica a Cuba.

Y es que la cantante dejó asombrados a todos al compartir un video en sus redes sociales donde se la puede observar en una noche de fiesta junto a su novio Tekashi69 y unos amigos. En el material se escucha que en la discoteca suena la canción “Mi ex tenía razón” de “La Bichota”, y Yailin dándole un apasionado beso en la boca a su actual pareja, entona unas frases del tema mirando a la cámara.

Mira el video

“Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar uno como él/ Y me llegó uno mejor, que me trata mejor/ Mi ex tenía razón”, canta Yailin “la más viral” mientras que Tekashi69 se muestra con una risa burlona en evidente alusión al exponente de la música urbana Anuel AA.