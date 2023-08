A sus 48 años, Charlize Theron deslumbra con su belleza al natural

Charlize Theron siempre ha tenido problemas con el mito de que los hombres envejecen como “el buen vino” y las mujeres no. Para ella es decepcionante esa premisa, puesto que las mujeres deberían hacerlo como mejor les parezca. “Creo que todos debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje”, señaló.

A sus 48 años de edad, Charlize Theron mira su rostro en un cartel publicitario y le parece divertido. La actriz aún conserva su belleza natural y no extraña su cara de cuando tenía 25 años, pero sí desearía tener el cuerpo y las habilidades físicas de esos años dorados. “Lo que realmente me molesta es que ahora hago películas de acción y si me lesiono, tardo mucho más en recuperarme que cuando tenía 20 años”.

Charlize Theron luce su belleza al natural.

Charlize Theron también comenta que debe hacer ejercicio tres días a la semana y regresar al gimnasio, porque si no le cuesta caminar. “No puedo ni sentarme en el baño”, dijo entre risas. Y es que ella vive un gran momento, pero ya no está dispuesta a aceptar cualquier papel.

De hecho, Charlize Theron reconoce que cuando tenía 27 años aceptó hacer “Monster” y de la noche a la mañana perdió los 20 kilos que había ganado. Solo se saltó tres comidas y regresó a su peso normal. Luego a los 43, lo volvió a hacer para encarnar a “Tully”, pero le costó mucho bajar esos kilitos de más.

Charlize Theron elige sus papeles con calma.

La actriz le comentó a su médico de cabecera, que creía que se estaba muriendo, porque no podía bajar de peso. El médico le contestó claramente a Charlize Theron: “Tienes más de 40 años, cálmate. Tu metabolismo ya no es el que era”. Para ella fue como un balde de agua fría. “Nadie quiere escuchar eso”, dijo.