Luis Fonsi causa revuelo con su nuevo sencillo ¿A quién está dirigido?

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó su nuevo sencillo llamado “Pasa la página” que ha causado revuelo desde que publicara en sus redes sociales el avance del tema con un mensaje contundente. “Se tenía que decir y lo dije”, escribió el jueves el artista junto al adelanto.

Creyendo que está dirigida a Adamari López, los fans criticaron a Luis Fonsi por la letra de su nuevo sencillo.

Lo cierto es que la letra de la canción generó opiniones divididas entre sus seguidores ya que muchos aseguran que estaría dedicada a la conductora Adamari López, ex pareja del cantante, de quien se separó ya hace 13 años. Sin embargo, algunos fans parecen no cerrar ese capítulo entre ambos y creen que Fonsi se inspiró en la mamá de Alaïa para componer su nuevo sencillo.

Evidentemente, Luis escribió “Pasa la página” pensando en alguien del pasado, a quien pide que cierre ese capítulo. Esto ha sido interpretado por muchos fanáticos como un mensaje dirigido a su ex Adamari López, lo que ha provocado la crítica hacia el cantante.

Luis Fonsi y Adamari López se separaron hace 13 años.

En su nuevo sencillo Luis Fonsi parece haber superado una situación amorosa, cosa que su musa no ha podido por lo que le envía un mensaje directo. "Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó", dice un fragmento de la canción.

Mira el video

Esto ha generado la reacción de los usuarios que creen que la letra del nuevo tema de Luis Fonsi está dedicada a Adamari López. "Hace mucho que te superó", "¿Qué necesidad de revivirlo?", "¿Cómo sacas esto? ", "defraudada totalmente", "el Shakiro boricua", "falta de respeto y falta de ser un caballero", fueron algunos comentarios de los internautas decepcionados con el puertorriqueño.