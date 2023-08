La fuerte revelación de Whoopi Goldberg sobre su sexualidad

Whoopi Goldberg es una de las actrices más reconocidas del mundo Hollywood. Sin embargo, fuera del ámbito profesional y artístico, en la última entrevista que concedió se adentró en un terreno completamente inesperado. Lo cierto es que, después de muchos cuestionamientos sobre su vida privada, se prestó a hacer una fuerte revelación sobre su sexualidad.

Recientemente Whoopi Goldberg se prestó a una dinámica charla en el podcast de Raven-Symoné, con quien trabajó desde 2012 hasta 2016 en el programa The View. Y aprovechando la confianza que existe entre ambas, el diálogo la terminó llevando a una pregunta que desde hace tiempo se hace sobre su vida.

Whoopi Goldberg fue consultada acerca de su sexualidad y no esquivó la pregunta.

La presentadora no pudo resistirse a hacerle una pregunta que lleva años rodándole por la cabeza: ¿Es o no lesbiana? La interlocutora confesó que siempre pensó que había alguna posibilidad de que lo fuera debido a la energía masculina que desprende y que, bajo su consideración personal, le resulta muy atractiva.

Lejos de molestarse, Whoopi Goldberg se mostró tranquila, tomó la pregunta con simpatía y no tuvo problemas en aclarar las dudas de su excompañera de trabajo. Y lo cierto es que, para quienes no lo sepan, ella estuvo casada tres veces, además de tener otras relaciones con hombres que fueron de conocimiento público.

A pesar de todo este historial romántico, la estrella de Hollywood es muy consciente de que su excompañera no era la única que tenía dudas acerca de su orientación sexual. Y por eso decidió aclarar el panorama.

"Las mujeres me lo llevan preguntando desde que empecé a ser conocida, no soy lesbiana. Pero conozco a muchas y las he interpretado en televisión. Pero siempre he tenido amigas lesbianas porque son mis amigas", detalló Whoopi Goldberg.

Según detalló, la celebridad dijo sentirse muy cómoda rodeada de mujeres homosexuales y no le molesta que muchas crean en un principio que existe alguna posibilidad de que esté interesada en ellas. Sin embargo, sabe establecer límites para evitar confusiones.

"Les digo: No voy a besarte, pero te besaré por aquí, haré esto, pero no voy a hacer esto... Y les parece bien", explicó Whoopi Goldberg, quien desde hace tiempo se encontraba sumergida en rumores de este tipo pero que ahora decidió aclarar su sexualidad para que no se malinterprete más.