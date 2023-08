En fotos: las primeras imágenes del nuevo embarazo de Sienna Miller

Sienna Miller está embarazada. Se confirmó que la emblemática actriz de 41 años se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, fruto de su amor con Oli Green, su novio de 26. Todo se dio a conocer a través de unas fotos que la muestran vacacionando por Ibiza, mostrando su prominente pancita.

Los rumores de un posible embarazo rodeaban a Sienna Miller desde hace unas semanas. No obstante, no ha sido hasta este preciso momento que esas versiones se confirmaron, y todo gracias a unas fotos 'in fraganti'.

Las fotos de Sienna Miller mostrando su pancita de embarazada (Foto: People).

Actualmente, la pareja de artistas se encuentra de vacaciones en las playas de Ibiza. La actriz llevaba un diminuto bikini, algo que hizo imposible de ocultar su embarazo mientras disfruta de un tiempo de relax.

En las imágenes, tomadas por la revista People, podemos ver a la actriz muy sonriente mientras pasea por la arena con un bikini marrón que mostraba a la perfección su ya notable pancita de embarazada. Un sueño hecho realidad para la intérprete tras hacer público allá por 2020 su deseo de querer tener más hijos.

"La presión sobre 'deberías tener más hijos' o 'por qué no has tenido' es un ruido muy fuerte. La biología es increíblemente cruel con las mujeres en esta década o ciertamente lo fue para mí”, le confesó a la revista Elle el año pasado, hablando sobre la maternidad después de los 40 años.

“Luego llegué a los 40 y congelé algunos óvulos. Habiendo estado realmente concentrada en la necesidad de tener otro bebé pensé: ‘si sucede, sucede’. Ese tipo de amenaza existencial se ha disipado”, agregó en ese momento.

Será el segundo hijo para Sienna Miller, que ya había sido madre por primera vez en 2012 de Marlowe Ottoline, cuando su pareja era el actor británico Tom Sturridge. No se sabe cuántos meses de gestación lleva ahora, pero definitivamente es un embarazo avanzado.