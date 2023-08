Qué hizo la madre de Úrsula Corberó para poder llevarla a los castings

Desde hace años que Úrsula Corberó se posicionó en lo más alto de la industria del entretenimiento, siendo una de las máximas figuras del espectáculo. La estrella tiene una vida que no muchos conocemos, y tiene que ver con su infancia y lo que hizo su madre para que ella pueda asistir a sus primeros castings.

Úrsula Corberó siempre cautiva a sus fans con su gran simpatía, el enorme talento que tiene delante de las cámaras y su extraordinaria belleza. Hoy es una figura consagrada, pero antes de este salto al estrellato tuvo que pasar por varias pruebas. Y hay alguien que estuvo ahí en todo momento: su mamá.

Úrsula Corberó es una de las estrellas más importantes del momento.

Tiempo atrás, la novia del Chino Darín publicó en su Instagram una foto retro de pequeña en la que aparece al lado de su madre, Esther Delgado. "Te estimo, mami" escribió junto a la imagen en la que se puede ver a ambas sonrientes.

En esta ocasión, los followers de la actriz española han querido homenajear a la joven recordando una publicación que ella misma realizó en el año 2017.

Úrsula Corberó siempre se mostró orgullosa de su madre cada vez que tuvo la oportunidad de hablar de ella y su infancia en los medios de comunicación. Y esto nos retrae a la historia de los sacrificios que su progenitora tuvo que hacer para poder ayudar a la estrella a forjar su carrera.

"Ha trabajado de corsetera, de floristera, de pescatera, ha limpiado casas, ha sido auxiliar de clínica dental, ha vendido colchones…", explicó la actriz. Luego, contó lo que su madre hacía para que pudiera presentarse a los castings, a pesar de vivir lejos de Barcerlona.

Úrsula Corberó junto a su madre, Esther Delgado.

"Cuando le dije con 6 años que quería ser actriz le suplicaba a su jefe que le diera la tarde libre y le decía que se lo descontara del sueldo para llevarme a los castings", recordó la estrella.

Para finalizar y con mucha emoción, Úrsula Corberó remarcó: "Vivíamos a 62 km de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné, hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue".