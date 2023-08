La teoría de Jennifer Aniston por la cual siente haber fracasado en el amor

Jennifer Aniston es una de las mujeres más bellas y talentosas del mundo Hollywood. Desde siempre ha sido una de las figuras más codiciadas, aunque lo cierto es que desde hace tiempo se encuentra soltera. ¿Por qué fracasó en el amor? La estrella tiene una fuerte teoría.

Si bien Jennifer Aniston sabe brillar como actriz, comediante, productora, empresaria y más, hay un terreno en el que aún tambalea o no se siente tan segura como quisiera. Se trata del plano amoroso, romántico, aquel dentro del cual tuvo algunas decepciones.

Jennifer Aniston junto a Brad Pitt, su primer esposo.

“Es un área donde falta un poco”, dijo la protagonista de Friends en una reciente entrevista con el Wall Street Journal. Y, según confesó, tiene la teoría de que sus problemas del corazón tienen que ver con la temprana separación de sus padres, algo que sucedió cuando ella era aún una niña.

La actriz se casó en dos oportunidades, la primera de ellas con Brad Pitt y la segunda con Justin Theroux, además de algunos otros romances en los que se envolvió: Daniel McDonald, Tate Donovan, Paul Rudd, Vince Vaughn y más.

Pero, según destacó la famosa, la mala suerte en el amor tiene que ver con el fallido matrimonio de sus padres: Nancy Dow y John Aniston. “Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, comentó.

“No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola”, dijo, intentando encontrarle alguna explicación a sus fracasos sentimentales.

Jennifer Aniston junto a Justin Theroux, con quien se casó por segunda vez.

Mientras asegura que actualmente está trabajando para no tener miedo de decir “lo que necesitás y lo que querés”, Jennifer Aniston también lanzó una importante confesión: “Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación”.

Sin embargo, más allá de no haber tenido suerte hasta ahora, la actriz también definió a sus relaciones, y sobre todo sus dos matrimonios anteriores, como "exitosos". ¿Por qué? “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”, expresó tiempo atrás.