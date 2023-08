Kendall Jenner sacude las redes sociales al posar solamente con botas

Kendall Jenner es una de las modelos e influencers más reconocidas a nivel global, quien empezó a codearse con el mundo del entretenimiento al formar parte del reality show de su familia “Keeping Up with the Kardashian”. Sin embargo, su carrera en el modelaje fue lo que la posicionó como un referente de las pasarelas, las campañas publicitarias y las redes sociales, donde recientemente acaba de causar furor al posar solamente con unas botas puestas.

A medida que pasaron los años, Kendall se convirtió en una estrella, a quien prestigiosas marcas internacionales comenzaron a buscarla para que sea imagen de sus campañas publicitarias. Fue así que en 2014 comenzó a desfilar en las principales pasarelas del mundo.

Kendall Jenner desató la locura al posar solamente con botas.

Chanel, Givenchy y Balmain, entre otras, fueron algunas de las firmas que confiaron en su imagen, que mezcla la elegancia con un toque de rebeldía, lo que la hace destacarse por sobre muchas otras modelos con más experiencia en la industria.

Kendall Jenner causa furor en Instagram

Kendall Jenner causó furor al publicar una fotografía en sus historias de Instagram donde se la ve posando sin ropa y solamente con unas botas puestas y un bolso en la mano. La modelo se mostró como nunca antes, ya que se la ve recostada sobre un caballo blanco.

Kendall Jenner posó para la marca Stella McCartney.

La miembro del clan Kardashian posó para la marca Stella McCartney, derrochando pura sensualidad ante la lente del reconocido fotógrafo Harley Weir. En la sesión de fotos, Jenner aparece sin ropa luciendo solamente unas botas y un bolso de la marca “Camargue Salt Flats”, y tapándose el pecho con un brazo.

Con estas fotos, se evidencia el amor que Kendall Jenner le tiene a los caballos, ya que se la ve posando con total naturalidad sobre el animal. Cabe recordar que cuando comenzaba su relación con el reguetonero Bad Bunny, habían sido captados dando un romántico paseo ecuestre.