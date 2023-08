Gabriel Soto rompe el silencio sobre su retiro y habla de su estado de salud

Lo primero que dijo Gabriel Soto es que no se retira del mundo el espectáculo. Dejó claro que está lejos su aislamiento profesional y también de las telenovelas. Frente a las cámaras de Televisa señaló: “Llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí 25 años”.

Este famoso actor y galán de telenovelas a sus 48 años de edad simplemente se tomará un respiro para atender un problema de salud. “Sí voy a tomar una pausa, porque tengo un tema en las cervicales. Tengo dos hernias y me tengo que atender”, indicó Gabriel Soto.

Gabriel Soto atenderá un problema de salud.

Gabriel Soto además detalló que no es “gravísima” la situación, pero son cosas que finalmente avanzan con la edad. Lo otro que señaló es que es posible que se someta a una cirugía si no hay remedio. Tiene presente que la recuperación será de un mínimo de 2 meses.

“Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”, señaló Gabriel Soto, quien ha asumido con total actitud este lamentable momento.

Gabriel Soto se dedicará un tiempo para sí mismo y su familia.

El actor está consciente de que el cuerpo también le pide una pausa ya que han sido cuatro proyectos seguidos, uno tras otro, y el organismo tiene un límite. Gabriel Soto no pierde la esperanza de regresar con toda la fuerza para 2024. “Dedicaré este tiempo a mi salud, a mi persona, a mi pareja, a mis hijas, a mi vida en general, porque cuando uno hace telenovela realmente sacrificamos mucho, son muchas horas de trabajar, son muchas horas de estar aquí en el set”, dijo.