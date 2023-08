Carmen Villalobos se muestra con unos kilitos de más y envía un poderoso mensaje

Recientemente, la actriz colombiana Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para mostrarse con unos kilitos de más y enviar un poderoso mensaje contrastando el ideal que se asocia hoy en el mundo respecto a los cuerpos delgados y aspecto físico impecable.

Luego de haber pasado unas vacaciones de ensueño en Europa junto a su novio Frederik Oldenburg, Carmen está retomando todas sus actividades y rutinas que quedaron en pausa debido a su romántico viaje.

Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg pasaron unas vacaciones de ensueño en Europa.

Es por ello que la actriz, sin ponerse ningún tipo de presión volvió al gimnasio para comenzar con sus entrenamientos. "Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina", expresó Carmen desde Miami.

Así, con este poderoso mensaje, Villalobos dejó en claro que hay cosas que son mucho más importantes que la apariencia física, como por ejemplo ser felices y atesorar los momentos que uno pasa con sus seres queridos. "Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, continuó la actriz.



Luego de sus vacaciones por Europa, Carmen Villalobos volvió a su rutina de ejercicios.

Con esto Carmen dejó en claro que tampoco hay que descuidarse y dejar de lado los hábitos saludables, pero hacer caso a lo que el corazón y la mente necesitan para ser felices.

Ahora, ya con los compromisos laborales encima, Carmen está retomando sus entrenamientos con mayor disciplina. "Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo", dijo la actriz.

Así fue que Carmen Villalobos volvió a los ejercicios con algunos malestares propios de la inactividad física durante algunas semanas, pero con una actitud positiva, una de las cualidades que caracterizan a la querida actriz colombina.