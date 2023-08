Adamari López presume su increíble colección de calzados

Luego de sus soñadas vacaciones por Europa, Adamari López ha retomado sus actividades diarias a la espera de su regreso a la televisión. Ahora, la querida conductora, quien es una de las famosas más activas en redes sociales, mostró a través de una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook su increíble colección de calzados que los guarda en estanterías repleta de zapatos.

Asimismo, López les contó a sus fans cuales son los calzados que más les gusta. "Realmente me gusta de todo y tengo de todos los estilos. Con el pasar de los años me he acostumbrado a usar un poco más los stiletto para eventos o la televisión, pero para mi vida diaria he tratado de usar muchos más zapatos cómodos, sandalias y tenis", expresó la puertorriqueña.

Adamari López cuenta con una extensa colección de calzados.

Si bien Adamari cuenta con una increíble cantidad de calzados, admitió que no puede aguantarse las ganas de seguir sumando piezas a su colección cada vez que va de compras. "Trato de no comprar tanto, pero cuando voy a la tienda y los veo pienso 'este me iría bien'", dijo López.

Adamari compartió con sus seguidores cuál es su calzado favorito. "Los tengo en otra variedad, un poquito más altivos, no son nada caros, son Steve Madden. Son los segundos que tengo porque los primeros los dejé hechos leña. Me combinan con todo, son súper cómodos y me gustan muchísimo", comentó la carismática conductora.

Adamari López tiene una gran colección de calzados de todo tipo.

Por otra parte, la mamá de Alaïa, reveló su secreto para extender la vida útil de los calzados con tacones y como cambiar el taco cuando llevan mucho tiempo sin usarse. Así también compartió cuál es su nueva marca preferida de este tipo de zapatos. Se trata de Flor de María Collection, de la diseñadora peruana Flor de María Rivera, de quien nos mostró uno de los últimos modelos que ha adquirido. "Ya saben que viene la película de la Barbie y precisamente son como un Barbie show. Mira que belleza, hace zapatos delicados y femeninos, tengo muchos de ella y los usaba sobre todo el en show", dijo Adamari, quien para despedirse de sus seguidores confesó: "yo mientras más grande, más cómoda quiero estar".