Paquita la del Barrio hace un importante pedido a los mexicanos

A principios de año, el grupo de regional mexicano Yahritza y su Esencia emitió unas declaraciones sobre la gastronomía mexicana y se ganaron el odio de casi medio país por las redes sociales. Muchos criticaron a estos jóvenes de padres mexicanos y los tacharon de ser despectivos e inclusive arrogantes.

Desde ese momento han reflotado los videos una y otra vez en la plataforma de Tik Tok y hoy el grupo de regional mexicano vive una verdadera pesadilla, ya que son acribillados en las redes con burlas y críticas malsanas. Ahora Paquita la del Barrio, en una rueda de prensa, quiso detener esos señalamientos.

Paquita la del Barrio habló por los jóvenes ante tanto odio.

Paquita la del Barrio simplemente salió en defensa de estos jóvenes y señaló: “Todos tenemos problemas, todos las regamos, lo que pasa es que quisieron hacer el escándalo, yo creo vamos a hablar mal de México no, pero no, mis niños ustedes adelante, nada más no lo vuelvan a hacer”, dijo la cantante del tema “Rata de dos patas”.

Para la famosa intérprete es necesario que paren con las burlas y que el público pueda perdonar a los integrantes de Yahritza y su Esencia. “Se les pasaron las palabras y nosotros el público tenemos que perdonar. No tenemos nada en contra de ustedes. Yo espero que el público me apoye, están haciendo su luchita, por favor”.

Con esto Paquita la del Barrio también aclaró que ella no estaría interesada en grabar algún tema con Yahritza y sus hermanos, porque ella está concentrada en su próximo disco y con eso le basta.