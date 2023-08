El desgarrador relato de la hija de Bruce Willis sobre el día a día del actor

Desde hace unos meses, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Es por ello que su familia toma su mano en medio de esta enfermedad y sigue su día a día para que sepa que no está solo. Sus hijas, Demi Moore y su mujer lo acompañan en este delicado momento de salud.

La actriz y modelo Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, detalló que su padre aún la reconoce y que aún puede moverse por la casa. Sin embargo, sí ha afectado el lenguaje y la comunicación. “Mi padre todavía sabe quién soy y me abraza cuando lo veo. Pero a veces le cuesta encontrar las palabras o expresar lo que siente. Es duro verlo así, porque siempre fue una persona muy elocuente y divertida”. dijo

Bruce Willis, Demi Moore y su hija menor Tallulah Willis disfrutan de pequeños reencuentros.

Tallulah Willis también confesó que Bruce Willis pasa la mayor parte del tiempo en su oficina, donde disfruta de objetos que le apasionan. El otro lugar favorito es donde están los recuerdos de su carrera como actor. “En su oficina hay libros, revistas, recortes de periódicos, fotos y notas que él mismo escribe. A veces me gusta entrar y ver qué hay de nuevo. El otro día encontré una nota que decía Michael Jordan. No sé qué significaba, pero me pareció curioso”.

La joven indicó que Bruce Willis también le encanta escuchar música al rodearse de los carteles, premios, vestuarios y accesorios de las películas que ha filmado. Además, sabe que Tallulah Willis ya lo hizo abuelo y eso lo tiene emocionado y orgulloso, porque es su primer nieto.

Bruce Willis es arropado por toda su familia.

Fue en marzo de este año que se supo que Bruce Willis padecía de demencia frontotemporal y no de afasia, como se creía en un primer momento. Su familia se percató de los cambios de personalidad y comportamiento, y ahora lo acompañan, pues esta enfermedad no tiene cura y solo con mucha paciencia y amor puede mejorar su calidad de vida.