El deseo de Madonna que incluye a Britney Spears en su nueva gira

El plan que espera llevar a cabo Madonna en medio de su gira mundial “Celebration” es incluir a Britney Spears. La cantante desea que “la Princesa” destile todo su brillo sobre el escenario. Esta pretensión de “La Reina del Pop” se daría a conocer ya que fuentes cercanas a la cantante declararon al medio de comunicación “Page Six”, puesto que ambas comparten el mismo agente.

“Madonna quería inicialmente que Britney se uniera a la gira de este año, pero todo se retrasó debido a su enfermedad. Así que ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Foro Kia de Los Ángeles para marzo de 2024”, señalaron al medio las fuentes relacionadas con la superestrella.

Madonna espera actuar con Britney Spears el año entrante.

Y es que, además de que comparten el mismo agente, Madonna y Britney Spears son amigas desde hace años y no sería la primera vez que suban al escenario juntas. De hecho, Madonna también quiere conmemorar el vigésimo aniversario del exitoso tema “Me Against The Music”, lanzado en octubre de 2003.

Y cómo olvidar que en ese mismo año la superestrellas del pop acapararon toda la atención en los MTV Video Music Awards, celebrados en agosto de 2003, cuando Madonna besó a Britney Spears y Christina Aguilera, y todo el mundo puso el grito en el cielo por la sorpresa que nadie imaginó.

Britney Spears y Madonna en los MTV de 2003.

La última vez que Britney Spears actuó fue en octubre de 2018 y Madonna después de su hospitalización se encuentra muy estable y preparando a todo su equipo para pisar bien fuerte en Londres con el lanzamiento de su gira a partir del 14 de octubre de este año.