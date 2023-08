Así marcó la historia el increíble Pau Gasol

Pau Gasol hizo historia en el Salón de la Fama de la NBA en familia y recordando a Kobe Bryant. A continuación, te compartimos más información sobre le emotivo momento.

Sus padres, hermanos, esposa e hijos, ninguno de ellos quiso perderse el emotivo e histórico momento en el que Pau Gasol finalmente ingresó al Salón de la Fama de la NBA, un reconocimiento merecido por su importancia en una generación del baloncesto estadounidense.

Pau Gasol posa junto a su familia al ingresar en el Salón de la Fama de la NBA.

Durante este evento, la estrella aprovechó para transmitir el profundo significado que tuvo su prolongada etapa en Estados Unidos. Desde el escenario, con la voz entrecortada por la emoción, expresó su agradecimiento por el homenaje.

"Este es un testimonio del apoyo, la orientación y la inspiración que muchos me han brindado en mi recorrido en el baloncesto. Es un honor inmenso", reconoció.

Tras su retirada y el homenaje recibido por Los Angeles Lakers, su equipo, que llegó a retirar el número 16 de su camiseta para colgarlo en el Crypto Arena de Los Ángeles junto a los números de otras grandes estrellas históricas, el catalán ha sido nuevamente reconocido por su impacto en la NBA.

"Muchos han contribuido a que esté aquí, pero nadie como mi familia", resaltó el jugador enfatizando el papel crucial que tuvo el apoyo de su familia, y por lo cual tuvieron el honor de posar junto a él en este homenaje.

En las imágenes se pudo ver a Pau Gasol sosteniendo en brazos a Elisabet Gianna, su hija de dos años, mientras que su hijo menor, Max, de apenas ocho meses, estaba en los brazos de su esposa, Catherine McDonnell.

Pau Gasol Sáez ?? es un exjugador español de baloncesto que disputó 18 temporadas en la NBA, donde fue dos veces campeón, y otras 3 en el FC Barcelona.

Sus padres Agustí Gasol y Marisa Saez, quienes estaban sumamente orgullosos y felices por su hijo, también posaron junto a la pareja, sus nietos e hijos. Los hermanos de Pau, Adriá y Marc, estuvieron presentes apoyando al más grande del clan.

Un momento especialmente emotivo fue el recuerdo dedicado a Kobe Bryant. El bicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers aprovechó su discurso de agradecimiento para mencionar a aquellos nombres que lo ayudaron a llegar a donde estuvo.

"Si alguien me hubiera dicho que no solo conocería a Kukoc, sino que también me presentaría en el Salón de la Fama, no lo habría creído. Sin embargo, aquí estamos", bromeó.

"No estaría aquí si no fuera por ti, hermano", dijo dirigiéndose a Vanessa, hermana de Kobe Bryant. "Él fue quien mejoró mi juego más que nadie, me enseñó lo que se necesita para ganar al más alto nivel, me mostró lo duro que hay que trabajar y la mentalidad que se debe tener para ser el mejor".