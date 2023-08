Así empezó su carrera como cantante Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. nació el 25 de febrero de 1973 y es hijo del veterano cantante Julio Iglesias y hermano del rey del pop latino, Enrique Iglesias.

A pesar de su ilustre linaje, Julio decidió trazar su propio camino en el mundo de la música después de completar su carrera en Comunicación en la Universidad de San Francisco. Su primer álbum, Under my eyes, lo lanzó al mundo de la música como cantante y compositor, demostrando de esta manera su talento y determinación.

Julio Iglesias Jr. ha incursionado en el mundo de la actuación, el modelaje y la canción.

La carrera artística de Julio Iglesias Jr. ha sido diversa y llena de experiencias significativas. Su camino en el mundo del entretenimiento comenzó en octubre de 1995, cuando hizo su debut en un episodio de la serie televisiva Out of the blue, donde interpretó un pequeño papel junto a la modelo Verónica Blume.

Poco después, incursionó en el mundo del modelaje participando en campañas publicitarias para marcas como Ford y Gianni Versace en Argentina bajo la lente del reconocido fotógrafo Bruce Weber.

En 1996, Julio desfiló como modelo en Nueva York, nuevamente para Versace, y protagonizó un anuncio navideño de Porcelanosa junto a su madre, Isabel Preysler. También se aventuró como presentador en el programa Mosaico, donde exploró los lugares más hermosos de Sudamérica. Dicho show se emitió en varias cadenas en español alrededor del mundo.

Sin embargo, en 1997, Julio Iglesias Jr. decidió cambiar de rumbo y explorar su pasión por la música. Preparó un disco en inglés de ritmo y blues con canciones compuestas por él mismo y versiones de otros éxitos.

En 1998, firmó un lucrativo contrato con la discográfica Sony que le aseguró 35 millones de dólares por tres discos. Su primer álbum, Under my eyes, salió al mercado en febrero de 1999 con ocho de las doce canciones escritas por él.

Julio Iglesias Jr. tiene una increíble relación con su padre, Julio Iglesias, a quien incluso ha acompañado en sus últimas giras como cantante.

Además de su carrera musical, Julio Iglesias Jr. ha participado en diversos concursos televisivos, tanto en Estados Unidos como en España. En 2008 ganó Gone Country, reality centrado en la música country, y antes, en 2006, se destacó como monologuista amateur en El club de Flo, y como bailarín en Mira quién baila en la edición del 2007.

Luego, en 2011, brilló como imitador en Tu cara me suena donde incluso llegó a imitar a su propio padre, Julio Iglesias. Julio Iglesias Jr. también disfrutó de acompañar a su padre en los conciertos europeos de su gira mundial en 2015, demostrando un fuerte apoyo mutuo en sus carreras musicales. Su trayectoria versátil y su pasión por el arte han dejado una marca en el mundo del entretenimiento, consolidando de esta manera su lugar en la escena artística.