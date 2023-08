Tras su regreso a México, esto es lo que opina Juanes sobre la censura de los corridos

El género musical de los corridos tumbados se ha popularizado en los últimos años en México, pero este 2023 Peso Pluma hizo que resonara en todo el mundo. Sin embargo, las reacciones negativas sobre esta variación del regional mexicano no se han hecho esperar y es por ello que Juanes a su llegada al país hace una reflexión sobre este nuevo movimiento musical.

En medio de la controversia, que ha tocado las puertas del presidente AMLO, y la prohibición en algunos Estados del país de los corridos tumbados ya que incitan a la violencia, Juanes señaló: “No es que disfruto la apología al crimen ni a nada de esas cosas, pero no sé, puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma”.

Juanes llega a México en medio de la controversia.

Juanes, quien suma 36 años de carrera musical, experimentó la censura en el año 2005 cuando su tema “La camisa negra” fue vetado en República Dominicana, porque se consideraba que su letra era morbosa y contenía doble sentido.

Para Juanes la prohibición no ayuda y mucho menos en el ámbito musical. “La música que escuchamos siempre es el reflejo de la sociedad que construimos, un poco, entonces criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema, porque la música al final es arte, es una forma de expresión”, dijo.

Además, Juanes como músico ha hecho un análisis del trabajo que hay detrás de un corrido. El cantante comprende que este género tiene una musicalidad compleja y no es nada fácil tocar porque se debe estudiar el instrumento de la A a la Z . "Me gusta ese sonido popular de esa música, así de calle de cantina, de pueblo, no me clavo mucho en la letra más que en la musicalidad".