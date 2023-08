Siéntate bien al ver como luce la nieta de Quico de El Chavo del Ocho en la vida real

Carlos Villagrán, actor mexicano, reconocido mundialmente por interpretar a Quico en El Chavo del Ocho, es tendencia en las redes sociales y en lo principales sitios de chimentos, por un momento de su vida personal. Esta vez no es por su carrera, ni por sus logros personales, sino por una imagen que publicó su hija en su cuenta oficial.

Vanesa Villagrán, es una de las hijas de Quico en la vida real. Ella está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida ya que está atravesando un cáncer que le ha cambiado su rutina diaria completamente. En varias oportunidades, la popular rubia ha manifestado que está fuerte y con muchas ganas de superar esta enfermedad.

Vanesa Villagrán junto a su hija Scarlett.

Hace algunas horas, en su perfil de Instagram, Vanesa Villagrán compartió una imagen junto a su hija con un emotivo mensaje que comenzó así: "Ella es mi bb, mi motor, mi vida entera, mi Scarlett hermosa, mi hija, que me dió permiso de subir esta foto, que por cierto, no tiene 12 años, tiene 14!"

El resto del mensaje que la hija de Carlos Villagrán le dedicó a su hija terminó de la siguiente manera: "Mi siempre compañera fiel, la que me defiende, con la que más río, y a la que anhelo ver crecer y estar bien para ella, todo por mi hija. Te amo mi coti mi bb hermosa, eres súper inteligente y linda con un corazón muy tierno y lleno de amor. Gracias mi vida por estar conmigo como chicle por confiar en mi y ser tan linda, te amo más que a nada en este mundo y siempre voy a estar para ti te prometo que siempre me voy aferrar a esta vida para estar contigo #siemprejuntas".

Vanesa Villagrán junto a su padre Carlos Villagrán.

Anteriormente, Vanesa Villagrán también le había dedicado una publicación a su padre, actor que personificó a Quico, en sus cuentas oficiales. El mismo consistió en una foto junto a una descripción que conmovió a todos: "@carlos_kiko1 te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar. Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia. Tu, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas. Gracias papeeto boneeto gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, por que eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre SIEMPRE sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO".