Por qué Will Smith se arrepiente de haberles dado una educación particular a sus hijos

La paternidad en Hollywood es todo un tema complejo, puesto que hay quienes pudieron separar el rol de su trabajo, así como también estuvieron aquellos que solo se ocuparon de la actuación y se olvidaron de sus hijos. Y en el carril del medio está Will Smith, quien se arrepiente de haberles dado a los suyos una educación un tanto particular.

Recordado para siempre como el Fresh Prince of Bel Air, tiene tres hijos con los que siente que no ha sido un buen padre. En una conversación con el humorista Kevin Hart, habló a corazón abierto sobre Trey (30), Jaden (25) y Willow (22).

Will le dijo a Kevin que “2010 fue algo así como el año más grande como artista, como padre”, pero que se arrepiente sobre cómo llevó su vínculo con ellos, ya que trabajó para buscar la fama a través de sus hijos y que eso le salió demasiado caro.

“Karate Kid (con Jaden como protagonista) se estrenó en junio, y Whip My Hair (primer sencillo de Willow) salió en octubre. Estaba construyendo el sueño de la familia que tenía en mi cabeza”, explicó, refiriéndose a que todo fue iniciativa suya sobre sus niños en plena pubertad. Pero Smith tenía sus motivos.

“Tenía mucho que ver la carga de su propio pasado, bajo el lema ‘Voy a hacerlo mejor de lo que lo hizo mi padre’”, exclamó Will recordándole a Hart que le había contado que su padre era un abusador. “Me dije a mí mismo que nunca tendría esa clase de energía con mi familia, y tenía un sueño, una idea de la familia que estaba construyendo. Entre 2010 y 2012 había logrado todos mis sueños. Había superado mis sueños más salvajes” narró.

Poco tiempo más necesito Smith para caer en cuenta de que, más que un papá, estaba manejándose como un representante, como un manager, y ese manejo resintió los lazos de la familia. “Nadie quería ser el miembro de un pelotón. Willow fue la primera en amotinarse, y pronto me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad”, exclamó.

“Hasta ese momento, realmente creía que podías tener éxito a tu manera, tener una casa y una familia, y que podías ganarte tu camino a la felicidad”, explicó Will y agregó: “Nunca fui infeliz, amaba la vida, pero estaba dirigiendo a la gente que me rodeaba de una manera que dejaba un rastro de tierra quemada”.

Otro caso es el de su primogénito, ya que en una charla con su ex pareja y madre de Trey, Sheree Zampino, esta le contó que su hijo le confesó que no se sentía amado por ella a medida que creció. Si bien hay muchas heridas en la descendencia de Will Smith, se han dado cuenta y están trabajando en sacar lo mejor de esos lazos torcidos.