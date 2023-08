Kendall Jenner paraliza la red con un ajustado vestido transparente

Kendall Jenner, quien mantiene una relación amorosa con el reguetonero Bad Bunny, es una de las celebridades del mundo de la moda que más llama la atención cuando comparte sus looks a través de sus redes sociales. Como ocurrió recientemente al publicar unas fotos que paralizaron internet donde se la veía luciendo un ajustado vestido transparente que desató la locura de todos sus fanáticos.

Cabe recordar que Kendall se hizo conocida en el reality show de su familia "Keeping Up with the Kardashians", sin embargo, lo que la llevó a la fama internacional realmente fue su exitosa carrera como modelo, convirtiéndose en un referente de la moda.

Luciendo un ajustado vestido transparente, Kendall Jenner dejó sin respiración a sus fans.

Kendall Jenner enamora con un atrevido vestido transparente

Sin lugar a duda, Kendall Jenner resalta por sobre muchas modelos por su estilo, versatilidad y belleza, la que la llevaron a desfilar en las más prestigiosas pasarelas del mundo y ser imagen en campañas publicitarias de célebres marcas internacionales.

Debido a esto, no es sorpresa que Jenner haya sacudido las redes sociales luego de publicar un par de imágenes luciendo un ajustado y atrevido vestido completamente transparente, con el que derrochó sensualidad y estilo, y generó más de 3,1 millones de “likes” y 3,6 mil comentarios halagando su belleza.

El atrevido y elegante look de Kendal Jenner

Kendall Jenner se unió a la tendencia de los vestidos transparentes, los cuales dan un toque de misterio y sensualidad por dejar al descubierto ciertas partes del cuerpo. Como ocurrió recientemente con la modelo estadounidense, quien de manera sutil y con estilo, lució una prenda cuidadosamente diseñada, que resaltaba su espectacular silueta.

Cabe remarcar que las transparencias en este tipo de prendas van cobrando mayor aceptación entre las celebridades y protagonistas del mundo del modelaje, y que, con estos arriesgados diseños, lo que buscan las marcas de ropa es explorar nuevos terrenos, mostrando con naturalidad los cuerpos de quienes los lucen, de manera a romper barreras además de expresar el empoderamiento de las mujeres.