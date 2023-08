Con quién se casó en secreto Jennifer Lawrence

Hay veces que las celebridades de Hollywood logran algo que pocas veces se da, y es privacidad. Ya sea por sus influencias o por dar con el lugar indicado, además de la complicidad de su entorno, consiguen vivir cosas y que no salgan a la luz, y el mejor ejemplo es Jennifer Lawrence, quien se casó en secreto hace un tiempo.



La actriz estadounidense que hace pocos días cumplió 33 años es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más deseadas de la farándula, y no solo por su evidente belleza y alegre personalidad, sino porque también es exitosa en su rubro gracias a las grandes interpretaciones que hizo en sus películas.



Aunque no todo fue color de rosas, ya que en 2014 se filtraron fotos íntimas suyas en las que estaba como Dios la trajo al mundo, hecho que la afectó personalmente. Y en lo sentimental, ha estado en pareja tanto con su compañero Nicholas Hoult como con el director Darren Aronofsky, pero el hombre de su vida llegó después.







La clave para que esto se dé la tuvo Laura Simpson, amiga personal de Jen, quien quiso presentarle a alguien que cumpla dos requisitos: que no sea conocido y que supere los 1,75 metros de estatura que tiene la actriz.



Fue así que, a mediados del 2018, esta le organizó una cita con este hombre, mientras que para Lawrence fue una a ciegas ya que Simpson nunca le mostró imagen alguna de este pretendiente. De más está decir de que era imposible que él no sepa quién era ella.



Una vez que se vieron, los planetas se alinearon y supieron inmediatamente que tenían que estar juntos. “Eso de que fuera ‘el hombre indicado’ siempre me había parecido realmente estúpido, pero él es ‘mi hombre indicado’. Es la persona más grandiosa que he conocido”, le dijo al podcast Naked with Catt Sadler.





Apenas pasó una estación y, el 19 de octubre de ese mismo año, Cooke Maroney, director y curador de arte en la Gladstone Gallery, ubicada en el Upper East Side de Nueva York, desposó en secreto a Jennifer Lawrence en una mansión histórica de Newport, Rhode Island, un mes después de sellar la unión civil en un Registro de Nueva York.



“En cuanto conocí a Cooke, quería casarme con él. Ambos queríamos casarnos, queríamos comprometernos plenamente y él es mi mejor amigo, por lo cual quiero vincularlo legalmente a mí para siempre”, confesó al mismo medio. Tiempo después, luego del confinamiento por la pandemia de COVID -19, tuvieron a Cy, su hijo nacido el 22 de febrero de 2022, y lograron formar la familia que no se esperaban crear tan rápido.