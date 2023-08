Así luce hoy el actor que interpretó a “Forrest Gump” de niño

Sin dudas “Forrest Gump” es una de las grandes películas de la historia del cine. La trama y los personajes que transitaron por el film han quedado grabados en los corazones de las millones de personas que pudieron verla. Uno de ellos fue el “Forrest Gump niño”, que fue interpretado por el actor Michael Conner Humphreys, quien en la actualidad luce muy distinto.

Si bien la película protagonizada por Tom Hanks fue una de las mejores y más vistas producciones de Hollywood, algunos de sus actores no corrieron con mucha suerte y desaparecieron del ámbito artístico sin dejar rastros.

Michael Conner Humphreys fue el niño que interpretó a "Forrest Gump" durante su infancia.

¿Qué pasó con el actor que interpretó al “Forrest Gump niño”?

Michael Conner Humphreys, quien había dado vida al “Forrest Gump niño" decidió alejarse de la actuación hace ya varios años atrás. De hecho, cuando pasó todo el furor que generó la película, los padres del Michael decidieron que debía terminar la escuela, ya que las grabaciones del film le había robado mucho tiempo para sus estudios.

Así luce hoy Michael Conner Humphreys, actor que interpretó al "Forrest Gump niño".

Conner, luego de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2011, decidió alistarse en el Ejercito de los Estados Unidos. “Siento que era un deber ir a hacerlo porque es solo parte de ser ciudadano de un país. Eso es lo que tenés que hacer”, dijo en una ocasión el actor al medio estadounidense “CBS”.

Actualmente, Michael Conner Humphreys tiene 38 años de edad y es un profesional en el ámbito de las relaciones exteriores. Luego del éxito que supuso la película “Forrest Gump”, el actor se alejó de las cámaras, sin embargo, en 2011 tuvo un fugaz regreso participando en la producción independiente “Pathfinders: In the Company of Strangers”.