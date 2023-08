Danna Paola culpa a su carrera por sus múltiples fracasos amorosos: esto es lo que dijo

Danna Paola reveló en una reciente entrevista que tuvo que soportar muchas infidelidades y que trabajar desde niña afectó su vida amorosa.

Danna Paola y Alex Hoyer no dudan en mostrar su amor a través sus redes sociales desde que anunciaron su relación, aunque la vida amorosa de la joven actriz no siempre ha sido tan dulce como su romance actual. En el podcast Escuela de Nada ha revelado que llegó a perdonar muchas infidelidades en el pasado.

En dicha charla estuvieron presentes ambos y también contaron cómo fue que él se le declaró y hasta mencionó planes para el día de su boda. Sin embargo, ella también confesó que nunca antes había tenido una relación estable y que le había costado mucho trabajo darle un balance positivo a su vida personal y profesional.

Danna Paola confesó que ha sufrido mucho en el amor y que recién ahora disfruta de una relación estable junto a su pareja, Alex Hoyer.

“Yo nunca había tenido una relación estable en mi vida, entre mis management, obviamente mi papá era mi manager también, que la disquera que la gente, a mis ex novios les ponían casi casi orden de restricción en la empresa tanto en Televisa, de que nadie se me podía acercar y cada persona que llegaba a mi vida era como ‘alejenlo’, no podía tener amigos casi”, confesó la actriz y cantante.

Por otro lado, hizo hincapié en que gran parte de su vida estuvo dedicada al trabajo, lo que inicialmente le generaba temor de defraudar a su pareja.

"Siempre puse el trabajo como prioridad, me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal quedaba en segundo plano, así que al establecer una relación estable, mi mayor preocupación era no fallarle a Alex", comentó Danna Paola.

Además, la actriz de Élite señaló que esta relación ha sido fundamental para su autoconocimiento, permitiéndole reconocer que en muchas ocasiones, en relaciones pasadas, actuaba como un personaje:

"También encontré mi verdadero yo, me di cuenta de que en muchas situaciones anteriores, yo interpretaba un papel. Nunca me permití ser completamente auténtica, porque las personas con las que estuve veían más allá de mí y eran extremadamente abusivas y machistas". Danna Paola Rivera Munguía es una cantante, actriz, modelo y compositora mexicana.

En la conversación, Danna Paola también resaltó la importancia de la confianza para que su relación con Alex Hoyer funcione, contrastando con su experiencia anterior de deshonestidad recurrente en sus relaciones amorosas. "Fui víctima de infidelidades en muchas ocasiones, y en ese momento creía que era algo completamente normal", admitió.

La actriz también compartió cómo solía sentirse culpable en estas situaciones: "Llegaba a ponerme a mí misma en primer lugar, y luego me cargaba con mucha culpa, pensaba: 'Soy tóxica, pero me ama, así que no importa si está con otras personas'".