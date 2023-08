Tras ser acusada de hacer pacto satánico, Karol G se defiende

Luego de ser acusada a través de las redes sociales de haber hecho un pacto satánico para llegar a obtener el éxito que tiene, la cantante colombiana Karol G se defendió de los señalamientos. "¿Es real que estás haciendo referencias satánicas?", le cuestionó uno de sus fans.

La artista no se quedó callada y respondió a estas acusaciones. "Creo profundamente en Dios, yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía. Paren esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién, o porque pertenece a un grupo raro de no sé qué", afirmó “La Bichota”.

Karol G se declaró como una profunda creyente en Dios.

Asimismo, Karol G aseguró que trabajando con responsabilidad y procurando hacer el bien a otras personas, uno se siente realizado y tiene su recompensa. "A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor, le va muy bien en la vida", expresó la colombiana.

Y es que su videoclip “S91”, al final incluye el Salmo 91, cosa que ha llamado la atención de los fanáticos, y ahora la cantante explicó que su madre le enseñó a rezar este fragmento de la Biblia cuando era aún una niña y salía de su casa por las mañanas.

Su madre le enseñó a Karol G a rezar el Salmo 91 de la Biblia.

"Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana. Decía que eran palabras sagradas de protección. Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar", escribió Karol G en sus redes sociales.

Al ver el video de “S91”, la madre de la artista, Martha Navarro, lloró de la emoción. En un video compartido por Karol G en sus redes, se ve a su mamá dándole un beso a su hija y bendiciéndola. "Dios me la bendiga", dice Doña Martha con lágrimas en los ojos, a lo que la cantante le responde: "amén, mamita".