La vez que Yuri y Paulina Rubio se aliaron en una discoteca para separar a Luis Miguel de una ex integrante de “Garibaldi”

Luis Miguel fue, es y será uno de los galanes más codiciados del mundo del espectáculo. Hoy está feliz disfrutando de su exitoso regreso a los escenarios junto a su novia Paloma Cuevas, sin embargo, ha tenido varios sonados romances con celebridades de la talla de Mariah Carey.

El historial amoroso de “El Sol” es largo, e incluye a una exintegrante del grupo “Garibaldi”. Aunque algo muy particular ocurrió con la cantante, ya que, en una oportunidad, Yuri y Paulina Rubio se aliaron para que no ocurra un romance entre Luis Miguel y Patricia Manterola.

Según se dice, Paty Manterola es el amor eterno de Luis Miguel.

Yuri y Paulina Rubio se juntaron para separar a Luis Miguel y Patricia Manterola

En uno de los capítulos del reality show “Secretos de las indomables” que se transmite por Canela.TV, Yuri confesó ante Patricia lo que habían hecho con Paulina Rubio una noche en una discoteca luego de la entrega de unos famosos premios.

En esa fiesta estuvieron Luis Miguel y Paty Manterola, quien supuestamente es el amor eterno del cantante y a quien le compuso “La Incondicional”. Allí la exintegrante de “Garibaldi” estuvo muy apegada a “El Sol” durante la noche de discoteca.

Ahora, años después, Yuri confesó lo que tramaron con Paulina Rubio. “Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty... te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?... hasta estoy sudando... resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca... estaba Luis Miguel... estaba con esta muñeca bien acompañado... cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon... me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola... pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él...”, reveló Yuri.

Yuri reveló lo que hicieron con Paulina Rubio para separar a Luis Miguel de Patricia Manterola durante una noche de fiesta.

“Entonces resulta que me jala paulina y me dice: ‘somos las güeras, las güeras tenemos más poder’ y yo la vi y le dije qué vas a hacer, ‘vamos a sacar a la Manterola de ahí’...bueno la cosa es que Paulina y yo nos sentamos y yo le dije mana ya córtala y ella: ‘espérate que va a ir al baño’, te paras al baño y zaz nos sentamos y él en medio…” dijo Yuri.

Paty Manterola recordó aquella noche, y dijo que al regresar del baño, la ex “Garibaldi” se dio cuenta de lo que estaba pasando y solo se dio vuelta y se fue. Asimismo, Yuri aprovechó para pedirle perdón a la también actriz. “Te pido perdón, éramos muy niñas y aparte yo como el chinito, nomas ‘milando’”, finalizó Yuri.