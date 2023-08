Este fue el vergonzoso momento de Becky G en un concierto

En la plataforma TikTok se viralizó un video de la californiana Becky G dando un concierto en Rosarito, Baja California, dentro de lo que fue el "Baja Beach Festival". En el video que dura 12 segundos se pudo ver cómo Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, estaba cantando de forma muy fervorosa en el momento en el que el piso resbaloso le jugó una mala pesada.

Cuando estaba cantando una de sus canciones más famosas, "Mamii", la cual es interpretada en dúo con la colombiana Karol G, Becky G tuvo un tropezón bastante raro que casi termina en accidente. Adrián Ceron, el usuario que compartió el video, escribió: "Couldnt save my girl this time".

Becky G tuvo un tropezón que casi termina en accidente, aunque supo salir del incómodo momento de la mejor manera.

De todos modos, la intérprete de "Ram pam pam" y "Fulanito" pudo salvarse de una caída peor y ni siquiera llegó a tocar el piso. Cuando pudo ponerse de pie nuevamente, su cara y su gesto con la mano dieron a entender que se había salvado, ganando confianza en sí misma y continuando con la canción, esta vez más entusiasmada.

En dicho concierto, la estadounidense llevaba una corta minifalda azul junto con un corpiño del mismo color y una remera blanca de red encima. En cuanto al calzado, tenía unas bonitas botas blancas.

El video llegó a los 220 mil "me gusta", más de 1500 compartidos y casi diez mil elementos guardados. Además, recibió una lluvia de comentarios a favor de la cantante, como: "Qué piernas tan bellas", "Eso se llama colágeno jajaja aún tiene mucho", "Piernas, actitud y todo" y "¡¡Qué agilidad!! Nada que ver con Karol G, la pobre cuando cae se va de a viaje".

Becky G cantó en un concierto en Baja California, México, donde le brindó a sus fans un gran concierto de sus mejores temas.

Otros comentarios fueron elogiosos con el look de la cantante, como: "Por dios que hermosa está esa dama", "Que bella eso es tener Estilo", "que belleza de mujer" y "Bellísima la Becky g".

En su cuenta de Instagram, Becky G se pronunció con un video de lo que fue su concierto en Baja California con un compilado de imágenes de buenos momentos. Al lado escribió: "GRACIAS MEXICOOOO. tour starts next month, who am i seeing?!?!".