El conmovedor mensaje de Toni Costa dirigido a su pequeña hija Alaïa

Constantemente, el bailarín español Toni Costa le dedica a su pequeña hija Alaïa, fruto de su relación con la conductora Adamari López, numerosos mensajes donde demuestra el amor que le tiene y que su corazón le pertenece a la niña de sus sueños. Sin embargo, ahora utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor escrito sobre lo que significa ser padre y la responsabilidad que tiene uno al ejercer ese rol.

Es sabido que Adamari López y Toni Costa llevan una paternidad responsable, siendo padres presentes y, a pesar de estar separados, comparten momentos especiales junto a su hija Alaïa, como hace unos días al acompañar a la niña a su primer día de clases.

Toni Costa y su hija Alaïa tienen una increíble conexión.

Justamente en esta oportunidad, el coreógrafo había hecho una reflexión a través de su cuenta de Instagram sobre el rol que cumplen los padres, en especial con una niña tan pequeña de apenas 8 años de edad.

"El tiempo pasa rápido, pero les aseguro que cuando me dicen que aproveche que crecen muy deprisa, es verdad, pero yo me he vivido cada segundo desde el día que nació y me lo he disfrutado y disfruto al máximo, he aprovechado cada segundo juntos, dándole lo mejor de mí. Es verdad que algún día querrá volar sola y hacer su vida, pero hasta que ese día llegue, siempre estaré ahí para ella", arranca el emotivo mensaje Toni Costa.

Toni Costa está siempre presente en los momentos importantes de la vida de su pequeña hija Alaïa.

Asimismo, hizo hincapié en estar presente en todos los momentos importantes de su hija. "No hay nada como vivir el proceso de crecimiento de nuestros hijos, aprovechen todo lo que puedan porque los momentos y vivencias juntos es lo que sé que queda en el corazón de ellos y de los papás. Sean un buen ejemplo siempre, porque ellos son lo que ven en nosotros, nuestro reflejo, no juzguen a un niño por su comportamiento, cuestiónate el tuyo primero y obtendrás la respuesta”, expresó el bailarín.

Mira el video

El mensaje acompañó unas imágenes de él y Alaïa desde que era muy chiquitita hasta el presente, donde queda claro la conexión que tienen padre e hija. "¿Cuándo creció tan rápido?", escribió Toni Costa, en el video que compartió con sus seguidores.