Cuáles fueron todas las cirugías estéticas que se hizo Eiza González

Eiza González se transformó en una de las actrices mexicanas más importantes del momento, triunfando en su país pero también llegando a participar de varias producciones de Hollywood. Sin embargo, alrededor de su éxito gira una intrigante pregunta: cuántas cirugías se ha realizado en su vida.

El talento y la belleza innata que posee Eiza González la llevaron a ser una de las figuras latinas más importantes del mundo del espectáculo. Sin embargo, desde hace tiempo ha estado recibiendo críticas por su figura, acusándola de haberse sometido a varios retoques estéticos.

Eiza González, una de las estrellas mexicanas más bellas de la actualidad.

En 2007, Eiza González saltó a la fama cuando protagonizó la telenovela Lola érase una vez, un remake de la producción argentina Floricienta. En ese entonces era tan sólo una adolescente en desarrollo, por lo que lucía muy diferente a como la vemos hoy en día.

A lo largo de los años, los cambios en la estética de la famosa han ido siendo cada vez más y fueron notables, sobre todo en lo que tiene que ver con respecto a su rostro, más estilizado y limpio. Fue entonces cuando comenzaron los rumores.

La intérprete de Masoquismo aseguró que sus notorios cambios no son producto de cirugías, declarando que únicamente se ha sometido a algunos retoques en su nariz. “Empezó por gusto y, siempre tuve problemas de todo, pero bueno, no fue la razón por la que lo hice, no me gustaban cosas de mi nariz”, declaró.

“Con toda la serenidad del mundo puedo decir que no me he operado nada más que la nariz, por estética y por salud. Me la rompí con un tubo, jugando a las escondidas. Me puse como un mapache y luego me hice la cirugía”, agregó.

La belleza de Eiza González es destacada por todos.

En algún momento, Eiza González hasta desmintió a un doctor que habría señalado todos los arreglos a los que ella habría recurrido. El profesional médico destacó que, además de la rinoplastia confirmada por la misma actriz, también se habría hecho otras intervenciones.

La intérprete se habría hecho algunos otros retoques como una bichectomía en sus mejillas, se habría puesto implantes en sus pechos y se sometió a un levantamiento de párpados para estilizar su mirada. Todas estas operaciones habrían sido negadas por ella.