Anitta lanza su nuevo sencillo con un videoclip que levanta temperatura

La cantante Anitta sorprendió a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de tres sencillos con sus respectivos videoclips cargados de sensualidad y estilo brasileño, que levantan la temperatura y que funcionan como una suerte de trilogía llamado “Funk Generation: A Favela Love Story”.

En el tema “Casi casi” se puede disfrutar de un ritmo pegadizo y una letra vivarachera, bilingüe con algunos fragmentos en español y otros en inglés, con una coreografía que detiene el corazón de la persona que lo mire. "No me tengas miedo que no muerdo pero toco to'", dice una de las jugadas freses de la canción de Anitta.

Anitta lanzó un videoclip que levantó la temperatura.

"En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial", expresa el comunicado compartido por la cantante.

"Casi casi" es el nombre del nuevo sencillo de Anitta.

"Los vídeos funcionan individualmente, ¡pero también son una trilogía! Tendrás que ver los tres para entender el resultado! Es bonito, divertido, colorido y entretenido", añade Anitta.

Así es que la artista brasileña de 30 años, sorprendió a sus fans a través de sus redes sociales creando gran curiosidad sobre este nuevo lanzamiento, donde se acerca a sus raíces y sirve como adelanto de lo que será su próximo álbum.