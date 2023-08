Tras su conflictivo divorcio, Cecilia Galliano revela cómo es su relación con su ex Sebastián Rulli

Luego de cuatro años de matrimonio y un hijo en común llamado Santiago, Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se divorciaron en 2011. Es sabido que la separación de los famosos no fue en buenos términos e incluso se llegaron a protagonizar conflictos y batallas legales que se hicieron públicas. Hoy, a más de una década de la ruptura, la actriz reveló cómo es su relación con su expareja y si lograron convertirse en amigos en todos estos años.

"Amigos creo que es una palabra muy grande. Somos compañeros, somos papás de Santi y creo que vamos a ser compañeros toda la vida. Nos esperan muchas cosas con Santi y con Vale, Valentina, mi hija, de logros, de familia, de nietos. Al fin y al cabo, Vale es la hermana de Santi, va a ser su única compañera el resto de su vida y cuando nosotros no estemos, Vale y Santi van a ser solo ellos dos", expresó Cecilia en un encuentro con la prensa.

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se separaron hace más de 10 años.

Asimismo, los reporteros le preguntaron a Galliano si le devolvió a Rulli el anillo de compromiso cuando se terminó su matrimonio, y la protagonista de la telenovela “Los ricos también lloran” reveló lo que pasó con la joya. "Me preguntaron si había sido el esposo perfecto y si le había devuelto el anillo, y les dije que no '¿por qué se lo voy a devolver, si yo me casé? Y ya es mío. Aparte, será para la novia de su hijo o así", dijo Cecilia.

Al parecer, la relación entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli ha mejorado con el pasar de los años.

Por otra parte, la ex de Sebastián Rulli confesó que el hijo de ambos, Santiago, es víctima de bullying por su altura, por lo que los actores han decidido apoyarlo en todo lo que sea necesario. "Santi está en un campamento de basket, mide 1.95. Sí, fue víctima de bullying porque creció mucho y de golpe, entonces, todos sus amiguitos le llegan a la cintura, entonces, el ir a jugar a la piñata con nueve años, pero con un 1.70, 1.80 metros como que no daba para la gente. El que no lo escucha hablar piensa que es un chico de 18 años", afirmó Cecilia Galliano.