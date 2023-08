Madison Anderson y Pepe Gámez ya no esconden su amor

Madison Anderson y Pepe Gámez se conocieron dentro del reality show “La Casa de los Famosos 3” de Telemundo, donde sus primeros acercamientos como amigos generaron emociones en la audiencia. Luego de varias especulaciones, hoy los famosos ya no esconden su amor, que comenzó como una bella relación de amistad. "Se convirtió sin darnos cuenta en un verdadero ejemplo de lo que es la amistad real. De esas que hoy día pocas veces se consigue. Cuando salí y vi los videos jamás imaginé que hubiera causado tanto impacto", confesó la hermosa rubia al ser cuestionada por el tema.

Esa amistad se fue transformando en amor, sin embargo, lo vivían en la más absoluta discreción y cuidándose de todas las declaraciones externas que pudieran contaminar su relación.

Finalmente, Madison Anderson y Pepe Gámez oficializaron su romance.

Así, aunque públicamente ambos famosos reconocían estar felices y con el corazón latiendo a mil por hora, ninguno daba sus respectivos nombres, lo que daba un manto de misterio e incertidumbre en la relación.

"Estoy viviendo un día a la vez, disfrutando el momento. La vida muchas veces nos sorprende de una manera hermosa. Estoy enfocada en mí en este momento, pero voy a dejar que las cosas fluyan", expresó Madison meses atrás cuando le preguntaron si se pondrían de novios con Pepe Gámez.

Luego de varias especulaciones, Madison Anderson y Pepe Gámez son oficialmente pareja.

Ahora, lo que parecía un secreto a voces, se confirmó el fin de semana pasado cuando Madison y Pepe publicaron a través de sus redes sociales unas románticas fotografías donde se mostraban por primera vez juntos y abrazados disfrutando de su idilio. "A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida", fueron las palabras con las que compartieron las imágenes.

Como era de esperarse, los fanáticos y colegas no tardaron en reaccionar con numerosos mensajes dirigidos a la pareja. "¡Qué sorpresa!", comentó con ironía el actor argentino Diego Soldano, quien convivió con Madison y Pepe en el exitoso reality show de Telemundo. "Me haré la sorprendida", escribió por su parte la también concursante de “La Casa de los Famosos 3”, Nicky Chávez. "Estoy temblando de la emoción. Voy a llorar", “enamorada de una relación que no es mía”, “¡Qué viva el amor siempre!”, “la pareja más top de todas”, “siempre fuimos fiel a este barco” y “la pareja del año”, fueron otros comentarios enviados por sus fans.