Lucerito Mijares confiesa si le gustaría que sus padres Lucero y Mijares se reconcilien: “son más que amigos”

Luego de que Lucero haya puesto fin a su noviazgo con el empresario Michel Kuri, se dispararon una serie de especulaciones sobre la posible reconciliación entre “La Novia de América” y Manuel Mijares. Ahora, luego de que los cantantes se dieran un beso en uno de sus últimos shows, crecieron los rumores, y fue Lucerito, la hija menor de los artistas, quien confesó cómo se sentiría si sus padres volvieran a estar juntos como pareja. Asimismo, destacó que mantienen una excelente relación. “Son más que amigos”, dijo la joven cantante.

Y es que Lucerito tuvo un encuentro con los medios de comunicación para hablar de lo que fue su reciente debut como protagonista de la obra musical “El Mago”. En la conversación, los reporteros aprovecharon y le cuestionaron sobre la posibilidad de que sus padres se reconcilien, ya que en este momento ambos están solteros.

Lucero y Mijares tienen una excelente relación personal y profesional.

¿Lucero y Mijares se reconciliaron?

Lucerito aclaró que, si bien sus padres son buenos amigos y tienen una excelente relación profesional, y es por ello que se dan besos en la mejilla o se coquetean sobre el escenario, no quiere decir que se hayan reconciliado o que tengan una relación sentimental, solo que son muy cercanos por el cariño, respeto y aprecio que se tienen.

"La verdad es que se llevan súper bien, son súper amigos, y creo que justamente han tenido esta dinámica que tienen los shows que a la gente les encanta como si, entre comillas, un poco siguieran juntos, pero nada, son más que amigos, siempre amigos, y obviamente en las giras siempre harán lo que le llame la atención a la gente”, expresó Lucerito durante su más reciente encuentro con la prensa, a los que también les reveló que no se sentiría cómoda si sus papás regresaran.

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011.

Asimismo, la joven artista aclaró cómo se sentiría si sus padres se reconciliaran. “A caray, pues… estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión”, indicó Lucerito.

Para finalizar, Lucerito dejó en claro que ni ella ni su hermano José Manuel, vieron alguna discusión entre sus padres, por lo que la separación fue llevadera para ellos dos siendo muy niños aún. “La verdad justamente, te repito, yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho, y obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, pues nunca vimos discusiones o cosas raras entre mis papás, que obviamente las hay, porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente no nos tocó”, concluyó la cantante.