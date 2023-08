¿Gerard Piqué y Clara Chía Martí en crisis nuevamente por culpa de Shakira?

Luego de su sonada ruptura con Shakira, supuestamente por infidelidad, Gerard Piqué volvió a apostar al amor con la joven relacionista pública Clara Chía Martí, a quien luego de 7 meses de haberse separado de la colombiana, anunció como nueva novia, levantando todo tipo de especulaciones y rumores en torno a su relación.

Lo cierto es que desde que confirmaron su noviazgo, el exfutbolista y su enamorada han estado en el ojo de la tormenta en diversas ocasiones protagonizando varias polémicas. Ahora, al parecer la pareja entraría envuelta en una nueva controversia, ya que Clara no estaría tan feliz con la nueva condición impuesta por la cantante y que habría aceptado Piqué, la cual impediría que Chía Martí tenga contacto con sus hijos Sasha y Milan, lo que habría desatado una nueva crisis entre el empresario y su novia.

Luego de mostrarse hace unos días muy sonrientes por las calles de Barcelona, Gerard Piqué y Clara Chía estarían en crisis por culpa de Shakira.

¿Cómo continuará la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí?

En una reciente conversación con el medio “People en Español”, el vidente y astrólogo Víctor Florencio, conocido como “El Niño Prodigio”, habló sobre como continuará la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía, asegurando que el exfutbolista nuevamente le será infiel a su actual pareja. “Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante” afirmó el futurólogo.

De acuerdo con lo dicho por Florencio, Piqué y Chía no estarían atravesando un buen momento, ya que al exdefensor de FC Barcelona le costaría se hombre de una sola mujer, por lo que el vidente anticipó que se podría complicar todo entre ambos a causa de una tercera persona, y que la que más sufrirá será Clara. “Va a pasar mucho problema, muchas contrariedades, pero ella sí se ve muy enamorada de él”, aseguró el adivino.

Según el vidente Víctor Florencio, Gerard Piqué le será infiel a Clara Chía.

Asimismo, sobre los rumores de una posible boda entre el exdeportista y la joven de 23 años, Víctor Florencio dijo que no está del todo claro aún, sin embargo, aseguró que Clara está decidida a tener un hijo con Piqué, aunque no se sabe si el ex de Shakira esté tan interesado al respecto de este tema.